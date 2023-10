ʻIke nā Astronomers i ka Wehe ʻana o ka Radio wikiwiki loa, e hāʻawi ana i ka ʻike i ke ao huna huna

Ua ʻike ka poʻe Astronomers i ka ʻike ʻana i ka lekiō wikiwiki loa (FRB) i hoʻopaʻa ʻia. Ua ʻike ʻia kēia pahū mamao o nā nalu radio cosmic, i ʻike ʻia ʻo FRB 20220610A, mai kahi galaxy aia ʻewalu piliona mau makahiki māmā mai ka Honua. ʻO ka pahū, ʻoi aku ka liʻiliʻi o ka millisecond, ʻo ia kekahi o nā mea ikaika loa i ʻike ʻia.

He koʻikoʻi ko ka European Southern Observatory's Very Large Telescope (VLT) i ka ʻike ʻana i ke kumu galaxy o ka FRB. Ma ka hoʻohana ʻana i ka VLT, ua hiki i ka poʻe astronomers ke ʻike he ʻoi aku ka ʻoi aku o kēia galaxy ma mua o nā kumu FRB ʻē aʻe. Ua manaʻo ʻia he ʻāpana ia o kahi hui liʻiliʻi o nā galaxies hoʻohui ʻia.

He hopena koʻikoʻi kēia ʻike no ka hoʻomaopopo ʻana i ke ʻano o ke ao holoʻokoʻa. ʻO nā ʻano hana i kēia manawa no ke ana ʻana i ka nuipaʻa o ke ao holoʻokoʻa ua hoʻopuka i nā hopena kū'ē a kūʻē i ke kumu hoʻohālike maʻamau o ka cosmology. Ma ka hoʻohana ʻana i nā FRB ma ke ʻano he mea hana, manaʻolana ka poʻe astronomers e loaʻa ka ʻike i ka mea "nalo" e noho nei ma waena o nā galaxies.

Loaʻa i nā lekiō wikiwiki ka mana kūʻokoʻa e ʻike i nā mea ionized, ʻoiai ma kahi ākea i manaʻo ʻia ʻaneʻane nele. ʻAe kēia i nā astronomers e ana i ka nui o nā mea i loaʻa ma waena o nā galaxies. ʻO ka loaʻa ʻana o FRB 20220610A e hōʻoiaʻiʻo ana i ke ola ʻana o ka "Macquart pili," e ʻōlelo ana ʻo ka ʻoi aku o ka pahū ʻana o ka lekiō wikiwiki, ʻoi aku ka nui o ke kinoea diffuse e hōʻike ʻia ma waena o nā galaxies.

ʻOiai ʻaʻole ʻike ʻia ke kumu maoli o ka lekiō wikiwiki, ua hōʻoia kēia ʻike hou he mau hanana maʻamau lākou i ka honua. Manaʻo ka poʻe Astronomers ʻaʻole e kōkua wale ke aʻo ʻana i kēia mau pohā i ka ʻike ʻana i ka mea ma waena o nā galaxies akā kōkua pū kekahi i ka hoʻomaopopo maikaʻi ʻana i ke ʻano o ke ao holoʻokoʻa.

ʻOiai ʻo kēia ʻike e hōʻike nei i nā palena o kēia manawa o ka hiki ke telescope, hāʻawi ka holomua o ka wā e hiki mai ana i nā mea hiki. Ke kūkulu nei ka Square Kilometer Array Observatory i ʻelua telescope radio ma ʻApelika Hema a me Australia e hiki ai ke ʻike i nā tausani o nā FRB, me nā mea i mamao loa. Eia kekahi, ʻo ka Extremely Large Telescope e hiki mai ana e kūkulu ʻia ana ma Chile e hāʻawi i ka poʻe astronomers i ka hiki ke aʻo i nā kumu kumu o ka pohā ʻana i kahi mamao aku.

Ua wehe kēia ʻike koʻikoʻi i nā ala hou no ka noiʻi a me ka ʻimi ʻana i nā mea huna huna o ke ao holoʻokoʻa. Ma ka hoʻohana ʻana i ka mana o ka lekiō wikiwiki, ua mākaukau nā astronomers e pana i nā palena o ko mākou ʻike a hoʻomālamalama i nā mea huna o ka honua.

