Hōʻike ka moʻolelo Evolutionary i ka ulu mālie o nā Crocodiles

ʻO kahi noiʻi hou i paʻi ʻia ma Current Biology i kapa ʻia ʻo "Origins of slow growth on the crocodilian stem lineage" ua hoʻomālamalama i ke kumu e ulu mālie ai nā crocodilians, me nā crocodiles a me nā alligators i ko lākou ʻohana pili loa, nā manu. Ua noiʻi ka hui noiʻi i ke ʻano o loko o nā iwi mōʻalihaʻi mai nā kūpuna crocodilian he 200 miliona makahiki, i kapa ʻia ʻo crocodylomorphs, a ʻike lākou ua ulu mālie lākou, e like me nā koʻokoʻa hou.

Pīhoihoi ka poʻe noiʻi i ka ʻike ʻana i ka iwi o kēia mau crocodylomorphs kahiko he ʻano i kapa ʻia ʻo parallel-fibred iwi, e hōʻike ana i ka ulu ʻana ma waena o ko lākou mau kūpuna e ulu wikiwiki ana a me nā crocodiles e ulu mālie nei i kēia lā. Hoʻopiʻi kēia ʻike i ka manaʻo maʻamau e pili ana ka ulu lohi o nā crocodiles ola i ko lākou noho ʻana, semi-aquatic. ʻO kēia mau crocodylomorphs mua he mau holoholona ʻeleu a piha loa, ʻaʻole nā ​​mea hoʻohālua e ola nei i kēia mau lā.

Ua pili pū ka haʻawina i ka nānā ʻana i nā mōʻalihaku mai kahi kupuna crocodilian nui i ʻike hou ʻia i noho ma 210 miliona mau makahiki i hala ma ʻApelika Hema. Nānā nā mea noiʻi i nā iwi ma lalo o kahi microscope mana kiʻekiʻe e hoʻoholo ai i ka makahiki i ka wā e make ai, ka nui o ka ulu makahiki, a me nā ʻano o ka iwi. I ka hoʻohālikelike ʻana i ka hōʻailona hou me nā ʻano ʻano ʻē aʻe i ʻike ʻia, ua ʻike lākou he kupuna koʻikoʻi mua loa ia, ʻo ia paha ka mua o ka hui e komo pū ana me nā crocodile hou.

Ua ʻike ka poʻe noiʻi ua ulu mālie nā ʻano nunui ma mua o nā mea kolo nui ʻē aʻe o kona manawa, e like me nā dinosaurs. Ua hoʻomau a hoʻemi ʻia kēia hoʻolālā ulu lohi i nā ʻano crocodylomorph i hoʻololi hou ʻia. Ua lilo ka ulu mālie i ʻano o nā crocodylomorph i ʻike ʻia e iho mai ana mai ko lākou kupuna kahiko mai, e ʻae iā lākou e ola i kahi hanana hoʻopau nui ma ka hopena o ka Triassic Period.

Ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, ua manaʻo ʻia ua ola nā dinosaur i ka luku nui ʻana ma o ka ulu wikiwiki ʻana. ʻO kēia hanana i alakaʻi i ka noho like ʻana o nā dinosaur ulu wikiwiki a me nā crocodylomorph e ulu lohi nei i ka wā e hiki mai ana, i hoʻokumu i ke kumu no nā ʻokoʻa ulu i ʻike ʻia i kā lākou mau mamo, manu, a me nā crocodilians.

Hōʻike nā ʻike o ka noiʻi ʻana ua hoʻokumu ʻia ka ʻokoʻa o ka ulu ʻana ma waena o nā manu a me nā crocodilian i ka moʻolelo evolutionary o ka hui, ʻoiai ʻo ko lākou kupuna maʻamau he holoholona ulu wikiwiki. Hāʻawi kēia noiʻi i ko mākou hoʻomaopopo ʻana i nā mea paʻakikī e pili ana i nā ʻano ulu a me nā hoʻololi evolutionary i nā ʻano like ʻole.

Sources:

- "Ke kumu o ka ulu lohi ma ka moʻokūʻauhau crocodilian" - Biology o kēia manawa

– Prof. Jennifer Botha, Ke Kulanui o Witwatersrand

– Prof. Jonah Choiniere, Ke Kulanui o Witwatersrand

- Bailey Weiss, Ke Kulanui o Witwatersrand

– Paul Barrett, Merit Professor of Palaeontology ma ka Natural History Museum, Lādana