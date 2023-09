E ʻike i ka Lani Po ma Sleeping Bear Dunes National Lakeshore

Hāʻawi ʻo Sleeping Bear Dunes National Lakeshore i ka poʻe malihini e ʻike i ka nani o ka lewa pō me ʻelua mau pāʻina hōkū e hiki mai ana. Me ka hui pū ʻana me ka Grand Traverse Astronomical Society, e hoʻokipa ka paka i nā hanana ma ka lā 15 o Kepakemapa a me ʻOkakopa 21 mai ka hola 5 pm a hiki i ka hola 11 pm ma kahi o Dune Climb.

Hāʻawi nā pāʻina hōkū ma Sleeping Bear Dunes National Lakeshore i kahi manawa no ka poʻe malihini e ʻike i ka lani pōʻeleʻele o ka paka. ʻO ka nele o ka pollution māmā e hiki ai ke ʻike maopopo i nā mea hohonu ma o nā telescope i hāʻawi ʻia. Ma muli o ka lā a me nā kūlana, hiki i ka poʻe i hele ke ʻike i nā hōkū, nā hōkū, nā meteors, a me ka Milky Way.

Ma waho aʻe o ka nānā ʻana i nā hōkū, hāʻawi nā hanana i nā hana ʻē aʻe no ka poʻe malihini e leʻaleʻa. Ma mua o ka napoʻo ʻana o ka lā, ʻike ʻia ka lā a me nā hana a nā keiki. I ka wā pōʻeleʻele, e loaʻa ana nā kikowaena telescope a me nā kikowaena ʻike no ka poʻe i hele mai e makaʻala. No ka hoʻohana maikaʻi ʻana i ka pāʻina hōkū, paipai ʻia ka poʻe malihini e ʻaʻahu pono i ka lewa a lawe mai i nā mea e like me nā kukui uila (ʻoi aku ka maikaʻi me kahi kānana ʻulaʻula e mālama ai i ka ʻike pō), binoculars, bug spray, nā noho kahakai, a me nā pākeke.

He manuahi ke komo ʻana i nā pāʻina hōkū, akā pono ka palapala kipa no ke komo ʻana i ka paka. Hiki ke loaʻa nā ʻike hou aku e pili ana i kēlā me kēia hanana, me nā kikoʻī kaʻa a me nā hoʻopau pili i ka wā, ma ka kalena pūnaewele ʻo Sleeping Bear Dunes.

Me ka piʻi nui ʻana o ka lani ʻeleʻele ma muli o ka haumia māmā, he mea nui nā hanana e like me kēia no ka mālama ʻana a me ka mahalo i nā mea kupanaha o ka lani pō. Hoʻolaʻa ʻia ka Grand Traverse Astronomical Society no ka hoʻolaha ʻana i ka ʻike lehulehu a me ka hoʻomaopopo ʻana i ka ʻike kilokilo, a ma o kā lākou hui pū ʻana me Sleeping Bear Dunes National Lakeshore, hiki iā lākou ke kaʻana like i ko lākou makemake i nā hōkū me ka lehulehu ākea.

