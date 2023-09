ʻO ka Linac Coherent Light Source (LCLS) X-ray free-electron laser (XFEL) ma ke Keʻena o Energy's SLAC National Accelerator Laboratory ua hoʻopuka kūleʻa i kāna mau X-ray mua ma hope o ka hoʻomaikaʻi ʻana. ʻO kēia hoʻonui, i kapa ʻia ʻo LCLS-II, hāʻawi i nā mana hiki ʻole ke hoʻololi i ka noiʻi ʻepekema me ka hoʻohana ʻana i nā kukui X.

Makemake nā kānaka ʻepekema ma ka honua holoʻokoʻa e hoʻohana i ka laser X-ray i hoʻonui ʻia e holomua i kā lākou papahana noiʻi. ʻO ka hiki ke hoʻonui ʻia o LCLS-II e ʻae i ka poʻe ʻepekema e aʻo i nā mea quantum me ka hoʻonā ʻike ʻole ʻia, e alakaʻi ana i nā holomua i ka helu helu a me nā kamaʻilio. Hiki iā ia ke aʻo ʻana i nā hanana kemika e hoʻomohala i nā ʻoihana hoʻomau a me nā ʻenehana ikehu maʻemaʻe. Eia hou, hiki i nā mea noiʻi ke noiʻi i nā hana o nā molekala olaola e hoʻomohala i nā lāʻau lapaʻau hou a e ʻimi i nā hanana ʻepekema i nā manawa wikiwiki.

ʻO kēia hoʻokō ʻo ia ka hopena o nā makahiki he ʻumi o ka hana a me kahi papahana hoʻonui he $1.1 biliona makahiki e pili ana i nā kaukani ʻepekema, ʻenekinia, a me nā ʻenehana. ʻO ka holomua o nā kukui X he hōʻailona koʻikoʻi i ka hoʻokō ʻana o SLAC i ka holomua ʻana i ka ʻepekema X-ray.

ʻO XFELs nā mea hana ikaika e hoʻopuka ai i nā pulses ultra-bright, ultra-pōkole o ke kukui X-ray, e ʻae ana i nā ʻepekema e nānā i nā ʻano molekala, atomic, a me ka electron me nā kikoʻī ʻike ʻole. Ua hoʻokani nā XFEL i nā hana koʻikoʻi i nā holomua ʻepekema, me ka hopu ʻana i ka "kiʻiʻoniʻoni molekula" mua a me ke aʻo ʻana i ka absorption o ka lā e nā mea kanu a me nā algae.

Lawe ʻo LCLS-II i ka ʻepekema X-ray i kahi pae hou, e hana ana i hoʻokahi miliona X-ray pulses i kēlā me kēia kekona, kahi piʻi nui i hoʻohālikelike ʻia i kona mua. ʻO ka laser X-ray i hoʻonui ʻia e loaʻa i ka awelika o ka mālamalama he 10,000 mau manawa ʻoi aku ka māmā ma mua o kona mua, e hoʻonohonoho ana i kahi moʻolelo honua hou no nā kumu kukui X-ray ikaika loa.

ʻO ka kūleʻa o LCLS-II ʻo ia ka hopena o ka hoʻoikaika like ʻana e pili ana i nā keʻena he nui, ʻo ia hoʻi ʻelima mau hale hana aupuni US a me kahi kulanui. Ua hoʻomohala ʻia ka mea hoʻokele superconducting kipi, kahi mea nui o LCLS-II, ma o ka hui pū ʻana me Fermilab a me ka Thomas Jefferson National Accelerator Facility.

Me nā mana i hoʻonui ʻia o LCLS-II, e loaʻa i nā ʻepekema nā manawa hou e hoʻonui i ka ʻike ma nā ʻano aʻoaʻo ākea, e hāʻawi ana i ka ikehu maʻemaʻe, ka noiʻi ʻepekema kumu, a me nā hana palekana aupuni.

Puna: SLAC National Accelerator Laboratory