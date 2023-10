He aha ka mea e hana ai i ke ʻano i ka wā o ka lā eclipse?

By

I ka wā o ka pō o ka lā, hoʻololi ke ʻano kūlohelohe. Hiki ke hoʻolei ʻia nā holoholona i hilinaʻi i ka lā a me ka mahina pōʻeleʻele. Hoʻi nā holoholona ʻeleu i ke ao i ko lākou mau hale, ʻoiai e hoʻomaka ana nā holoholona pō i ka hana, me ka manaʻo ua hiamoe lākou. Wahi a nā pūnawelewele i kā lākou pūnaewele, e kūkulu hou iā lākou i ka hala ʻana o ka pō. Ma Zimbabwe, haʻalele ka hippos i ko lākou mau muliwai a hele i ko lākou wahi hānai pō ma ka ʻāina maloʻo. ʻImi nā iʻa a me nā manu e ʻeleu ana i ke ao i ko lākou mau wahi hoʻomaha i ka pō.

Hiki i nā kānaka ke ʻike i nā hopena o ka pō o ka lā. Hōʻike kekahi poʻe i ka luhi a i ʻole ka lethargic, ʻo ia ka mea i hoʻololi koke ʻia i ka mālamalama maoli. ʻIke ʻia ka lewa i nā loli i ka wā o ka pō o ka lā, ka hopena o nā loli i ka makani, ka mahana, ka uhi ao, a me ka haʻahaʻa. ʻO ka hāʻule ʻana o ka mahana i ka wā eclipse hiki ke hoʻohaʻahaʻa i ka ea. Hoʻohui ʻia, hiki ke ʻāwili ʻia nā nalu lekiō i ka wā o ka lā eclipse ma muli o nā loli i ka ionosphere, e pili ana i ke kamaʻilio lōʻihi.

Hoʻopili ʻia nā aka i ka wā o ka pō o ka lā me nā puʻupuʻu liʻiliʻi liʻiliʻi, e hana ana i kahi hopena weliweli. Hiki i nā microorganism ke hoʻopilikia ʻia e ka lā eclipse. Ua ʻike ʻia kahi haʻawina i hana ʻia ma India ua liʻiliʻi a ʻokoʻa ke ʻano o ka bacteria ma nā kīʻaha petri laboratory ma kahi kokoke i ka piko o ka eclipse. Akā naʻe, ʻaʻole i hana hou ʻia kēia mau hopena.

Ma ke ʻano holoʻokoʻa, hoʻopuka ka lā eclipse i nā hanana hoihoi i ke ʻano, e pili ana i nā holoholona, ​​​​ka mahana, nā nalu radio, nā aka, a me nā microorganisms. He hiʻohiʻona kūʻokoʻa ia e hāʻawi iā mākou i kahi ʻike i nā pilina hoihoi ma waena o nā hanana lani a me ke ao kūlohelohe.

Sources:

– La Irish

– Alamy (kiʻi)