ʻIke ʻia ka DNA kahiko i loko o nā iwi honu Fossil 6 miliona makahiki

Ua ʻike ka poʻe ʻepekema i nā ʻāpana o ka DNA kahiko i loko o nā iwi mōʻalihaku o kahi honu 6 miliona mau makahiki. Hōʻike kēia ʻike e hiki ke mālama ʻia nā mea genetic no ka lōʻihi ma mua o ka mea i manaʻo mua ʻia.

Ua ʻike ʻia ka mōʻalihaku ma ke kahakai Karipiano o Panama a no kekahi ʻano honu i loko o ka genus Lepidochelys, e mau nei i kēia lā ma ke ʻano o nā honu kai ridley a Kemp a me nā honu kai Olive ridley. ʻOiai ʻaʻole maopopo ke ʻano pololei o ka mōʻalihaku, ua manaʻo ʻia he ʻano mea make hou i ʻike ʻia.

Ma kahi noiʻi hou, ua ʻike nā mea noiʻi i nā hale i loko o ka "nucleus-like" i loko o nā pūnaewele iwi i mālama ʻia, i kapa ʻia nā osteocytes, o ka honu. ʻOiai ʻo ka nucleus ka organelle e hoʻopaʻa ai i ka DNA i loko o nā pūnaewele, ua hana ka hui i kahi hoʻāʻo no ka loaʻa ʻana o nā mea genetic, kahi i loaʻa ai kahi hopena maikaʻi. Ua hōʻike mua ʻia kēia i nā mōʻalihaku dinosaur ʻelua.

ʻOiai he hōʻike ikaika kēia no ka loaʻa ʻana o DNA i loko o nā pūnaewele iwi o ka honu, ʻaʻole ia he hōʻoia paʻa. No ka hōʻoia ʻana i ka ʻike, pono nā mea noiʻi e ʻike pololei a hoʻonohonoho i ka DNA. ʻO ka DNA kahiko loa i hoʻihoʻi hou ʻia a hoʻopaʻa ʻia mai kahi mammoth 1.2 miliona makahiki, ʻoi aku ka maikaʻi o ka noho ʻana o DNA i loko o kahi honu 6 miliona mau makahiki.

Hoʻopilikia ka ʻike i ka ʻike maʻamau o ka mālama ʻana i ka biomolecular, ʻoiai e hōʻike ana e hiki ke hoʻomau ʻia nā mea genetic no nā miliona mau makahiki, ʻoiai ma nā wahi mahana ʻaʻole kūpono no ka mālama ʻana i ka DNA.

ʻO ke aʻo ʻana i ka genetics o ka honu Lepidochelys kahiko e hiki ke hāʻawi i nā ʻike koʻikoʻi i kona mōʻaukala evolutionary. I kēia manawa, liʻiliʻi loa ka ʻike e pili ana i kēia ʻano, a ʻo ka hoʻomaopopo ʻana i ko lākou ʻano hoʻohālikelike hiki ke kōkua i ka hoʻoikaika ʻana i ko lākou mau hoa ola.

ʻO ka noiʻi, i paʻiʻia ma ka Journal of Vertebrate Paleontology, e hōʻike ana i ka hiki ke mālama i ka DNA ma nā hiʻohiʻona mai nā latitudes haʻahaʻa, e hoʻonui i ko mākouʻike no ka mālamaʻana i ka biomolecular.

Sources:

- Nūpepa o Vertebrate Paleontology (ʻatikala kumu)

– Smithsonian Tropical Research Institute