Ke hoʻomau nei ka noiʻi ʻana i ka lawelawe ʻana o ke aupuni i ka maʻi maʻi Covid-19 me ka hōʻike a ka Luna Kauka Nui.

Ma kahi hiʻohiʻona i manaʻo nui ʻia, ua hoʻonohonoho ʻia ʻo Sir Chris Whitty, ka Luna Lapaʻau Nui o United Kingdom, e hāʻawi i nā hōʻike i kēia lā i ka Covid-19 Inquiry. ʻO Sir Whitty, ka mea i lilo i mea kaulana loa i ka ʻāina i ka wā o ka maʻi maʻi, e manaʻo ʻia e hoʻopau i ka Pōʻalua holoʻokoʻa e hāʻawi ana i ka ʻike i ka lawelawe ʻana o ke aupuni i ka pilikia.

ʻO kēia hōʻike mai Sir Whitty e pili ana i ka ʻike hou ʻana mai o ke Kuhina Nui ʻepekema Nui, ʻo Sir Patrick Vallance, nāna i hāʻawi i kona ʻike i ke kaʻina hoʻoholo o ke Kuhina Nui ʻo Boris Johnson a me kāna hui. Ua hāʻawi mai ka puke moʻolelo a Sir Vallance i nā hiʻohiʻona kupaianaha i ka hana o loko o ke aupuni i kēia manawa paʻakikī.

Ua ʻōlelo ʻo Lady Hallett, ke poʻo o ka noiʻi, i ka Pōʻakahi ua ʻike ʻia ʻo Mr. Aia kekahi mau manawa i hakakā ai ʻo ia e mālama i ka ʻike ʻepekema, e alakaʻi ana i nā nīnau e pili ana i ka hoʻoholo ʻana o ke aupuni a me ka pane ʻana i ka maʻi maʻi.

ʻO kahi hana i kū i ka hoʻohewa ʻia ʻo Mr. Sunak's "Eat Out to Help Out", i hoʻokuʻu ʻia ma ʻAukake 2020 e kākoʻo i nā hale ʻaina a me nā hale ʻai ma hope o ka laka. E alo paha ʻo Sir Whitty i nā nīnau e pili ana i kāna mau ʻōlelo pilikino ma mua e pili ana i ka papahana ʻo "ʻai i waho e kōkua i ka maʻi." ʻO ka manaʻo o ka nīnau e hoʻomaopopo pono i ka hopena a me ka pono o ia mau hana aupuni.

Ke hoʻomau nei ka nīnau, manaʻo ʻia ʻo Sir Jonathan Van-Tam, ka hope mua o Sir Whitty, e hāʻawi pū i nā hōʻike ma hope o ka pule. ʻO nā hōʻike o kēia mau helu koʻikoʻi e hoʻomālamalama i ke kaʻina hoʻoholo a me nā hana i hana ʻia e ke aupuni, e hāʻawi ana i ka ʻike piha o ka mālama ʻana i ka maʻi maʻi Covid-19 ma United Kingdom.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia (FAQ)

He aha ka Covid-19 Inquiry?

He noiʻi ka Covid-19 Inquiry i ka lawelawe ʻana o ke aupuni i ka maʻi maʻi Covid-19 ma United Kingdom. Manaʻo ia e loiloi i ke kaʻina hana hoʻoholo, nā kulekele i hoʻokō ʻia, a me ka pane holoʻokoʻa i ka pilikia.

ʻO wai ʻo Sir Chris Whitty?

ʻO Sir Chris Whitty ka Luna Lapaʻau Nui o United Kingdom. He hana koʻikoʻi ʻo ia i ke aʻo ʻana i ke aupuni i nā mea olakino olakino, ʻoiai i ka wā maʻi Covid-19.

He aha ke kumu o ka hōʻike a Sir Chris Whitty?

Manaʻo ʻia ka hōʻike a Sir Chris Whitty e hāʻawi i ka ʻike i ka lawelawe ʻana o ke aupuni i ka maʻi maʻi Covid-19. E nīnau ʻia paha ʻo ia e pili ana i nā hoʻoholo koʻikoʻi, nā kulekele, a me nā hana, e like me ka papahana "Eat Out to Help Out".

He aha ka papahana “Eat Out to Help Out”?

ʻO ka papahana "Eat Out to Help Out" kahi hana aupuni i hoʻokumu ʻia ma ʻAukake 2020 e kākoʻo i ka hale ʻaina a me ka ʻoihana hoʻokipa ma hope o ka laka. Hāʻawi ia i nā meaʻai hoʻemi e paipai i ka poʻe e ʻai i waho a hoʻoulu i ka ʻoihana.