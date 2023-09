Kākoʻo Haʻaheo ʻo Sir Brian May i ka Kohi Laʻana Asteroid holomua o NASA

Ua hōʻike ʻo Sir Brian May, Queen guitarist a astrophysicist, i kona haʻaheo nui i ka lilo ʻana i ʻāpana o ka hui i hōʻiliʻili maikaʻi i nā mea hoʻohālike asteroid mua o NASA mai kahi hohonu. Ua hoʻokuʻu ka mokulele Osiris-Rex i kahi capsule i loaʻa ma kahi o 250g o nā pōhaku a me ka lepo i hōʻiliʻili ʻia mai ka asteroid Bennu i ka wā e lele ana o ka Honua. Ua pae palekana kēia capsule ma ka wao nahele ʻo Utah kokoke i Salt Lake City. He koʻikoʻi ko Sir Brian i ke kōkua ʻana i ka ʻike ʻana i kahi kūpono no ka hōʻiliʻili laʻana.

ʻOiai ʻaʻole hiki iā ia ke hele mai no ka manawa koʻikoʻi ʻoiai ʻo ia e hoʻomaʻamaʻa ana no kahi huakaʻi mōʻīwahine, ua hoʻouna ʻo Sir Brian i kahi ʻōlelo kākoʻo aloha iā NASA a me kāna hui hoʻolaʻa. Ua hoʻomaikaʻi ʻo ia i ka poʻe a pau i komo i ka misionari no kā lākou hana nui a makemake ʻo ia iā lākou i kahi lā hoʻihoʻi hauʻoli. Ua hoʻomaikaʻi pū ʻo Sir Brian i kāna "hoaaloha aloha" ʻo Dante Lauretta, nāna i hui pū me ia i ka hana ʻana i ka puke "Bennu 3-D: Anatomy of an Asteroid," he atlas 3D piha o ka asteroid.

ʻO kēia hōʻiliʻili laʻana kūleʻa e hōʻailona ana i kahi koʻikoʻi nui no ka NASA a me nā keʻena kikowaena honua, ʻoiai ʻo ia ka misionari mua o kāna ʻano mai 2020. Hōʻike ia i ka holomua o ka ʻimi ʻana i ka lewa a hōʻike i ke koʻikoʻi o ke aʻo ʻana i nā asteroids e loaʻa ai ka ʻike i ke kumu o kā mākou. ʻōnaehana solar a me nā kumuwaiwai kūpono no nā misionari e hiki mai ana.

