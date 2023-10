Ke ʻimi nei i ke ʻano Kamahaʻo o ka Puka ʻana i ka Malamalama e kahi ʻĀtoma hoʻokahi

Ua ʻike ka poʻe noiʻi ma ke Keʻena Physics, Humboldt University of Berlin, i kahi ʻike e pili ana i ka hoʻopuehu ʻana o ka mālamalama e kahi atom hoʻokahi. Alakaʻi ʻia e Jürgen Volz lāua ʻo Arno Rauschenbeutel, ua paʻi ka hui i kā lākou ʻike i loko o ka puke moʻolelo hanohano Nature Photonics. ʻAʻole wale kēia ʻike hou e hoʻomālamalama i ke ʻano o ka māmā ma ka pae microscopic akā paʻa pū kekahi i nā holomua i ka kamaʻilio quantum.

Wahi a Max Planck kuhiakau mai ka makahiki 1900, hoʻololi ka māmā i ka ikehu me ka mea ma nā ʻāpana ʻokoʻa i kapa ʻia ʻo quanta. Ua manaʻo ʻo Albert Einstein ma hope mai ʻo kēia mau quanta, a i ʻole photons, nā ʻāpana kumu o ka mālamalama. I kēia lā, hiki i nā photodiodes ke ʻike i hoʻokahi photon, ʻoiai lākou e hoʻohuli i ka ʻike i nā pulses pōkole o kēia manawa.

Ke hauʻoli ka ʻātoma hoʻokahi e hoʻolohilohi e ka kukuna laser, ʻokoʻa ka hana ʻana o ke kukui fluorescent ma mua o ke kukui laser nāna i hoʻoulu. ʻOiai e loaʻa ana nā kiʻi kiʻi i ka manawa like i ke kukui laser, hoʻopuehu hoʻokahi atom hoʻokahi wale nō photon i ka manawa. Eia naʻe, ua ʻike ka poʻe noiʻi i ka wā e paʻi ai ʻelua photon laser i hoʻokahi atom i ka manawa like, hoʻopaʻa ka atom i hoʻokahi photon akā hiki i ka lua ke hele. A laila hoʻopuka ʻia ka photon i hoʻopaʻa ʻia ma kahi ʻaoʻao ma mua o ka hiki ʻana i ka atom ke komo i kekahi photon.

Ua hiki mai ka ʻike kamahaʻo i ka wā i wehe ai ka hui noiʻi i kahi ʻāpana kala kikoʻī mai ke kukui fluorescent me ka hoʻohana ʻana i kahi kānana. Ua ʻike lākou ua hoʻololi ke kahawai o nā kiʻi hoʻokahi i mau pālua o nā kiʻi i ʻike ʻia i ka manawa like. Hoʻopiʻi kēia hopena i manaʻo ʻole ʻia i ko mākou ʻike i kēlā me kēia lā a hōʻole i nā manaʻoʻiʻo mua e pili ana i ka hiki ke hoʻopuehu o hoʻokahi atom.

Ma waho aʻe o kona ʻano hoihoi, loaʻa kēia ʻano i nā hopena kūpono no nā ʻenehana quantum. ʻO nā paʻi kiʻi i hana ʻia ma o kēia kaʻina hana he quantum mechanically entangled, e hiki ai i nā hanana like ke teleportation o quantum states. Manaʻo ka poʻe noiʻi ʻo ka hoʻohana ʻana i nā ʻātoma hoʻokahi ma ke ʻano he kumu no nā pālua photon i hoʻopaʻa ʻia ma mua o nā kumu i loaʻa ma ke ʻano o ka mālamalama a me ka hoʻohālikelike ʻana me nā quantum repeaters a me quantum gates i hoʻohana ʻia i ke kamaʻilio quantum lōʻihi.

ʻO ka hiki ke hoʻopunipuni a hoʻomaopopo i ke ʻano o ka māmā ma ka pae atomic e wehe i nā mea hou i ke kahua o ka kamaʻilio quantum a me ka hoʻoili ʻike. He mea hoʻomanaʻo kēia ʻimi noiʻi ʻaʻole hiki i kā mākou intuitions i kēlā me kēia lā ke kūlike me nā hana paʻakikī o ka honua microscopic.

He aha ke koʻikoʻi o ka noiʻi i mālama ʻia e ke Keʻena Physics ma Humboldt University?

Hāʻawi ka noiʻi i nā ʻike hou e pili ana i ka hoʻopuehu ʻana o ka mālamalama e kahi atom hoʻokahi a me kāna mau noi kūpono i ke kamaʻilio quantum.

He aha ka mea i ʻike ʻia e nā mea noiʻi?

Ua ʻike nā mea noiʻi i ka wā e hoʻoneʻe ʻia ai kahi ʻāpana kala kikoʻī mai ke kukui fluorescent i hoʻokuʻu ʻia e kahi atom hoʻokahi, e hoʻololi ke kahawai o nā kiʻi hoʻokahi i mau pālua o nā kiʻi i ʻike ʻia i ka manawa like.

Pehea ka hopena o kēia ʻike i ke kamaʻilio quantum?

ʻO nā paʻi kiʻi i hoʻopaʻa ʻia i hana ʻia ma o kēia kaʻina hana he mau noi kūpono i ke kamaʻilio quantum, e like me ke teleportation o nā mokuʻāina quantum a me ka hoʻohālikelike ʻana me nā quantum repeaters a me nā puka quantum.

He aha ka quantum mechanical entanglement?

ʻO ka quantum mechanical entanglement e pili ana i kahi hanana kahi i hoʻohui ʻia ai nā ʻāpana ʻelua i ke ʻano e hilinaʻi ai ke kūlana o kahi ʻāpana i ke kūlana o kekahi, me ka nānā ʻole i ka mamao kino ma waena o lākou.

Pehea e hiki ai i kēia noiʻi ke kōkua i nā holomua i nā ʻenehana quantum?

Ma ka hoʻomaopopo ʻana i ke ʻano hoʻopuehu o nā ʻātoma hoʻokahi a me ko lākou hiki ke hoʻohua i nā paʻi kiʻi i hoʻopili ʻia, hiki i nā mea noiʻi ke hoʻomohala i nā kumu ʻoi aku ka maikaʻi a me ka mālamalama o ka ʻike quantum no nā noi ma ke kamaʻilio quantum a me ka hoʻoili ʻike.