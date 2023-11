ʻAe ʻia ka ʻenehana hou no ke kamaʻilio pololei ʻana a me ka ʻike ʻana i nā Ion Rare-Earth hoʻokahi i nā Nanoparticles.

Ke ʻimi mau nei ka poʻe ʻepekema i nā kahua kūpono a hilinaʻi hoʻi no ka hoʻoili ʻana i ka ʻike quantum. ʻO kahi pahuhopu nui ka hoʻomohala ʻana i kahi ʻōnaehana ʻaʻole hiki ke hana i nā hana quantum wale nō me ka pololei kiʻekiʻe a me ka wikiwiki akā pū kekahi me kahi pūnaewele quantum. Hiki i kēia ke hana i kahi pūnaewele quantum ikaika. No ka hoʻokō ʻana i kēia, pono nā ʻepekema i kahi ʻōnaehana hiki ke hoʻoulu i ka hoʻopili ʻana ma waena o nā qubits a me nā photons lōʻihi, e ʻae ai i kahi haʻahaʻa haʻahaʻa a wikiwiki hoʻi ma waena o nā node like ʻole o kahi pūnaewele quantum e hiki mai ana.

Ma kahi noiʻi hou i paʻi ʻia ma Optica, kahi hui o nā mea noiʻi mai ICFO, alakaʻi ʻia e Prof. Hugues de Riedmatten, ua hoʻomohala i kahi ʻenehana hou e hoʻoponopono i kēia mau pilikia. Ma ka hoʻohana ʻana i nā kristal ion-doped rare-earth, ua hiki i ka poʻe noiʻi ke hana i kahi ʻōnaehana me nā waiwai kūpono no ka launa ʻana o nā mea māmā a me ka ʻike ion hoʻokahi. Ua paʻa nā ion i loko o nā nanoparticles a ua hui pū ʻia me kahi fiber-microcavity.

Ua ulu ka hui i nā nanoparticles doped me nā ion erbium, me kēlā me kēia nanoparticle i loaʻa ma kahi o 1000 Er ions. Hoʻokomo ʻia kēia mau nanoparticles ma ke aniani a hoʻomaha ʻia ma kahi o 6 Kelvin. Ma ka hoʻolikelike ʻana i ke aniani curved i hana ʻia ma kahi fiber optical me kahi nanoparticle, ua hana ʻia kahi lua. Ua hiki i nā mea noiʻi ke kamaʻilio pololei a ʻike i nā ion honua laha ʻole i loko o ka nanoparticle me ka hoʻohana ʻana i kēia hoʻonohonoho.

ʻO ka pōmaikaʻi o ka hoʻohana ʻana i nā nanoparticles ʻo ia ka mea i hoʻemi ʻia ka nui o nā ion me ka mālama ʻana i kahi haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa ma waena o lākou. Hoʻomaopopo kēia i ka ʻokoʻa o nā alapine o nā ion i hiki ke hoʻokaʻawale piha ʻia, e hiki ai ke kamaʻilio ʻana i nā ion pākahi. Ua hōʻike ka poʻe noiʻi e hiki ke loaʻa kahi hui o nā ion e pili ana i loko o ka nanoparticle, e lilo ana ia i moho kūpono no kahi ʻōnaehana hoʻoili ʻike quantum liʻiliʻi.

Ke wehe nei kēia hoʻomohala i nā mea hou no ka hana ʻana i nā mea hana quantum a me ka holomua o ka quantum computing a me nā ʻenehana kamaʻilio. Ma ka hoʻomaopopo ʻana a me ka hoʻomalu ʻana i nā ion honua laha ʻole i loko o nā nanoparticles, hiki i nā ʻepekema ke wehe i nā ala hou no ka hana ʻana i ka ʻike quantum a me ke kūkulu ʻana i nā pūnaewele quantum ʻoi aku ka maikaʻi.

NPP

1. He aha nā qubits?

ʻO nā Qubits nā papa kūkulu kumu o ka ʻike quantum. Hiki iā lākou ke lilo i ʻōnaehana kino, e like me ka superconducting circuits, trapped atoms, or defects in solids, that encode quantum information using different states.

2. Pehea ka launa pū ʻana o nā qubit me kekahi?

Hiki i nā Qubits ke launa pū me kekahi i kekahi ma o nā ʻano like ʻole, e like me ke kahua uila a i ʻole ka magnetic e hilinaʻi nei i ke kūlana o ka qubit. He mea koʻikoʻi kēia mau pilina no ka hana ʻana i nā hana quantum a me ka hoʻokumu ʻana i ka entanglement ma waena o nā qubits.

3. He aha nā kristal ion-doped rare-earth?

ʻO nā kristal ion-doped rare-earth he mau mea paʻa i loaʻa i nā ion mai ka pūʻulu ʻeleʻele rare-earth. He mau waiwai kūʻokoʻa kēia mau kristal, e like me ka lōʻihi o ka manawa coherence a me nā ʻāina ʻē aʻe, i kūpono iā lākou no ka launa ʻana i nā mea māmā a me ka hoʻopili ʻana i ka ʻike quantum.

4. Pehea ka hana ʻana o ka ʻenehana hou?

ʻO ka ʻenehana hou e pili ana i ka ulu ʻana i nā nanoparticles i hoʻopaʻa ʻia me nā iona honua ʻole a kau iā lākou ma ke aniani. Ma ka hoʻolike ʻana i ke aniani curved ma kahi fiber optical me kahi nanoparticle, ua hana ʻia kahi lua. Hāʻawi kēia hoʻonohonoho i ka ʻōlelo pololei a me ka ʻike ʻana i nā ion honua laha ʻole i loko o ka nanoparticle, e hoʻomaʻamaʻa i ka launa pū ʻana me ka māmā.

5. He aha nā mea hiki ke hoʻohana i kēia ʻenehana?

Ke wehe nei kēia ʻenehana i nā mea hiki ke hana i nā mea hana quantum a me ka holomua o ka quantum computing a me nā ʻenehana kamaʻilio. Ma ka hoʻomaopopo ʻana a me ka hoʻomalu ʻana i nā ion honua laha ʻole i loko o nā nanoparticles, hiki i nā ʻepekema ke ʻimi i nā ala hou no ka hana ʻana i ka ʻike quantum a me ke kūkulu ʻana i nā pūnaewele quantum ʻoi aku ka maikaʻi.

(Source: ICFO)