ʻO ka hoʻonui ʻia ʻana o ka heluna kanaka e hoʻoweliweli i ka biodiversity a me nā ʻōnaehana kaiaola

I loko o kahi puke e pili ana i ka wā e hiki mai ana, ua hōʻike ʻo MIT professor Max Tegmark i kahi hiʻohiʻona dystopian kahi e lawe ai nā mīkini i nā pahuhopu e pōʻino ai ke kanaka inā ʻaʻole hiki iā lākou ke hoʻomaopopo pololei a pili i nā pono kanaka. ʻOiai he mea mamao loa kēia, ʻo kā mākou ʻano ponoʻī, ma o ka hoʻonui wikiwiki ʻana o ka naʻauao kanaka, ua loaʻa ka hopena nui i ka honua a me nā mea ola ʻē aʻe.

ʻO ke kanaka, kahi i kū ai i kahi manawa koʻikoʻi me kahi mau tausani kanaka i koe, ʻo ia ka 36% o nā mammals āpau ma ka Honua. ʻO kahi 60% hou he mau holoholona e like me nā bipi, i hānai ʻia no ka ʻai kanaka. ʻO 4% wale nō nā holoholona hihiu. ʻO kā mākou holomua ka hopena i ka hōʻemi ʻana o ka wahi no nā holoholona ʻē aʻe, e alakaʻi ana i ke ono o ka luku nui ʻana, ʻo ka mea mua i hana ʻia e kahi ʻano hoʻokahi. ʻAʻole i kaupalena ʻia kēia hanana hoʻopau ʻana i kēlā me kēia ʻano akā pili i nā lālā holoʻokoʻa o ka lāʻau evolutionary, me ka nalo ʻana o nā genera ma kahi 35 manawa ʻoi aku ka wikiwiki ma mua o nā makahiki 65 miliona i hala.

Ua ʻike nā mea noiʻi aia ma kahi o ka hapakolu o nā vertebrates i ʻike ʻia e ʻike nei i ka emi ʻana o ka heluna kanaka a ke hoʻopaʻa ʻia nei i nā kaiaola liʻiliʻi. No ka laʻana, he 10 miliona mau elepani i ka hoʻomaka ʻana o ke kenekulia 20, akā i kēia lā aia ma lalo o ka hapalua miliona, me nā ʻāina he nui ʻaʻole e hoʻokipa hou i kēia mau mea nani.

ʻAʻole hoʻopau wale ka nalo ʻana o nā genera holoʻokoʻa i nā kaiaola akā pili pū kekahi i ke olakino a me ke olakino kanaka. ʻO ka nalo ʻana o nā mea hoʻomake nui ma kekahi mau ʻāina ua alakaʻi i ka piʻi ʻana o ka heluna o nā dia huelo keʻokeʻo a me nā ʻiole, ʻo ia hoʻi nā mea hoʻokipa i nā ticks e hoʻouna i ka maʻi Lyme. Eia kekahi, ʻo ka hoʻohana nui ʻana i nā kumuwaiwai kūlohelohe a me ka luku ʻana i nā mea olaola e kōkua i ka hoʻolaha ʻana o nā maʻi ma waena o nā holoholona a me nā kānaka, e like me ka ʻike ʻia me ka maʻi maʻi Covid-19.

ʻO ka mālama ʻana i nā mea olaola a me ka hoʻopukapuka kālā ʻana i ka pale ʻana i nā ululāʻau wela, kahi i loaʻa ai nā pae kiʻekiʻe o nā mea olaola, he mea koʻikoʻi ia e hoʻēmi i ka hāʻule ʻana o nā kaiaola. ʻO ka hana wikiwiki, me ka hoʻokomo waiwai nui, pono e pale i ka pōʻino hou. Inā mākou e hoʻomau i ko mākou ala i kēia manawa, ʻoi aku ka pōʻino o nā hopena ma mua o kā mākou e noʻonoʻo ai.

