Hoʻolaha ʻo Simons Foundation i ka poʻe loaʻa i nā makana Independence

Ua hōʻike ka Simons Foundation i ka poʻe 13 i loaʻa i kāna Independence Awards hanohano, e kākoʻo ana i nā mea noiʻi i kā lākou hoʻololi ʻana mai ke aʻo aʻo ʻana i nā kūlana noiʻi kūʻokoʻa. E loaʻa i kēlā me kēia hoa a hiki i ʻelua makahiki o ke kākoʻo postdoctoral, me ka uku makahiki o $85,000 a me kahi haʻawina hoʻomohala ʻoihana a me $ 10,000 i kēlā me kēia makahiki. I ka loaʻa ʻana o kahi kūlana kumu kula, e loaʻa i nā hoa ke kālā kālā he $600,000 ma mua o ʻekolu mau makahiki.

Hāʻawi ʻia nā papahana makana kūʻokoʻa ʻekolu ma o ka Simons Collaboration on the Global Brain (SCGB), ka Simons Collaboration on Plasticity and the Aging Brain (SCPAB), a me ka Simons Foundation Autism Research Initiative (SFARI). Ke manaʻo nei kēia mau papahana e komo i nā hoa i ka neʻe ʻana i ke kūʻokoʻa noiʻi.

ʻO ka Transition to Independence (TTI) Awards, hāʻawi ʻia ma o SCGB a me ka SCPAB, hāʻawi i ke kākoʻo i nā mea noiʻi ma ka neuroscience. ʻO nā hōʻailona SCGB TTI e kālele ana i ka noiʻi ʻana i nā kaapuni nui ma ka hoʻonā hoʻokahi-cell e hoʻomaopopo i ka neural coding a me ka dynamics, aʻo nā makana SCPAB TTI e kālele ana i ka neuroscience o ka ʻelemakule cognitive me ka loaʻa ʻole o ka maʻi. Ua wehe ʻia nā papahana ʻelua i nā poʻe mai nā hui i hōʻike ʻole ʻia ma ka neuroscience, me ka poʻe me ke kino kīnā a me nā ʻano hemahema.

Hāʻawi ka SFARI Bridge to Independence (BTI) Award i nā mea noi mai nā ʻano like ʻole e hana ana ma nā ʻano like ʻole o ka ʻepekema autism, e like me genetics, molecular mechanisms, circuits and system, and clinical science. Paipai ʻo SFARI i nā noi mai nā hui i hōʻike ʻole ʻia a haʻalele ʻia.

E lilo nā hoa a pau mai nā papahana ʻekolu i ʻāpana o kahi kaiāulu aʻo, e komo ana i ka hoʻomohala ʻoihana a me nā hana kūkulu kaiāulu. E komo lākou i nā papa haʻawina, loaʻa ke kākoʻo mai nā ʻepekema a me nā limahana ʻo Simons Foundation, e hui me nā kumu aʻoaʻo waho i hāʻawi ʻia, a hele i nā hui noiʻi Simons Foundation a me nā hoʻihoʻi Independence Award.

E wehe ʻia ka manawa noi no nā makana kūʻokoʻa 2024 ma ʻOkakopa 10, 2023. No ka ʻike hou aku e pili ana i nā makana, e kipa i ka ʻaoʻao ʻike ʻike ʻo Simons Foundation Independence Awards.

Nā wehewehena:

SCGB: ʻO Simons Collaboration ma ka Global Brain

SCPAB: ʻO Simons Collaboration on Plasticity and the Aging Brain

SFARI: ʻO Simons Foundation Autism Research Initiative

