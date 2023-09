ʻOi aku ka ikaika o Silk ma mua o Kevlar: ʻO ka wā e hiki mai ana o nā lole pale

Ua mahalo ʻia ʻo Silk ma ke ʻano he lole nani a ʻimi ʻia, akā pehea inā hiki iā ia ke hāʻawi i ka pale like ʻole? Ke ʻimi nei ka poʻe ʻepekema i ka manaʻo o ka hana ʻana i ka siliki ikaika ma mua o Kevlar, kahi mea synthetic i ʻike ʻia no kona ikaika kiʻekiʻe a paʻa. Ma ka hoʻohui ʻana i ka ikaika o ka silika spider me ka maʻalahi o ka hana ʻana mai nā ʻanu silika, ke hana nui nei nā mea noiʻi i ka hoʻomohala ʻana i kēia mea kipi.

Ua hoʻohana ʻia ʻo Silkworms, nā larvae o ka Bombyx mori moth, no nā kenekulia e hana i ka silika ma muli o ko lākou ʻano hui like a me ka hiki ke hana i ka nui o ka lole. Eia nō naʻe, ʻaʻole i kūlike ka siliki i hana ʻia e nā ʻuhe kilika me ka ikaika o ka siliki spider. ʻAʻole i kūleʻa ka hoʻāʻo ʻana i ka mahiʻai ʻana i nā spiders e hana i ke kilika, no ka mea, e hakakā nā spiders a hiki i ka hapa wale nō i koe.

No ka lanakila ʻana i kēia pilikia, ua huli ka poʻe ʻepekema i ka hoʻololi genetic. Ma kahi noiʻi i paʻi ʻia ma ka puke pai ʻo Matter, ua hoʻokomo pono nā mea noiʻi i kahi protein silika spider i kapa ʻia ʻo MiSp i loko o ka genome o nā ʻanu silika me ka hoʻohana ʻana i ka ʻenehana hoʻoponopono gene CRISPR. ʻO kēia ka hopena i nā ʻanuhe silika hybrid hiki ke hana i nā fiber i ʻoi aku ka ikaika ma mua o ka silkworm silk maʻamau a ma kahi o ʻeono manawa ʻoi aku ka ikaika ma mua o Kevlar.

ʻOiai ʻaʻole ikaika ka siliki hybrid e like me nā silika spider, hiki iā ia ke hoʻololi i nā ʻoihana like ʻole. I ka wā e hiki mai ana, hiki ke hoʻohana ʻia kēia kilika no ka hoʻomohala ʻana i nā mea māmā a ikaika no nā noi aerospace, e like me nā mokulele a me nā mokulele. Eia kekahi, paʻa ia i ka ʻōlelo hoʻohiki ma nā ʻoihana lapaʻau, ʻoi aku hoʻi no nā suture a me nā bandage.

ʻOiai ʻaʻole hiki ke loaʻa no ka hoʻohana ʻana i nā lole pale pōkā a i ʻole ke ʻano i kēlā me kēia manawa koke, ʻo ka hoʻomohala ʻana i ka siliki ikaika ma mua o Kevlar e hōʻike ana i ka hiki ke loaʻa nā mea pale kiʻekiʻe. Wehe ka noiʻi i kahi honua o nā mea hiki ke hana i nā lole e hui pū i ke ʻano, hōʻoluʻolu, a me ka pale like ʻole. ʻO wai ka mea ʻike, i kekahi lā paha, hiki i nā mea like me John Wick ke komo i nā lole i hana ʻia mai kēia siliki kupaianaha.

