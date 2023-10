Haʻalele ka Makahiki Space i kona hōʻailona ma ka Stratosphere o ka Honua

ʻO ka stratosphere, kekahi o nā wahi mamao loa o ka honua, e hoʻopilikia ʻia e nā hana kanaka ma ka lewa. Ua ʻike ka poʻe noiʻi i ka nui o nā metala i loko o nā aerosol i ka lewa, ma muli paha o ka piʻi ʻana o ka nui o nā mokulele a me nā satelite e hoʻokuʻu ʻia a hoʻi i ka Honua. Ke hoʻololi nei kēia mau metala i ka kemika o ka lewa, hiki ke loaʻa i nā hopena i ke aniau, ka papa ozone, a me ka noho ʻana o ka honua.

ʻO ka hui o nā ʻepekema, ʻo Dan Cziczo a me Dan Murphy, ua alakaʻi i ka noiʻi me ka hoʻohana ʻana i nā mea hana kūikawā i hoʻopili ʻia i nā mokulele noiʻi. Ua loaʻa iā lākou ma mua o 20 mau mea, me ka lithium, ka aluminika, ke keleawe, a me ke alakaʻi, i nā laʻana aerosol i kūlike i nā ratio i hoʻohana ʻia i nā alloys spacecraft. Ua ʻoi aku ka nui o kēia mau metala mai ka hoʻi hou ʻana o nā mokulele i ka nui i loaʻa i ka lepo honua. Eia hou, ma kahi o 10% o nā ʻāpana sulfuric acid nui, e kōkua ana i ka pale ʻana i ka papa ozone, i loko o ka alumini a me nā metala ʻē aʻe.

Ua manaʻo ʻia a hiki i 50,000 mau satelite hou aʻe ke hiki i ka orbit i ka makahiki 2030. ʻO ia hoʻi, hiki i ka hapalua o nā ʻāpana stratospheric sulfuric acid ke loaʻa nā metala mai ke komo hou ʻana i nā makahiki e hiki mai ana. ʻAʻole maopopo loa ka hopena i ka lewa o ka Honua, ka papa ozone, a me ke ola ponoʻī.

He mea paʻakikī ke aʻo ʻana i ka stratosphere no ka mea he ʻāina maʻemaʻe a paʻa ia o ka lewa, ʻaʻole hiki ke loaʻa i nā kānaka a i ʻole nā ​​mokulele kiʻekiʻe. Eia naʻe, ma o NASA's Airborne Science Program, ua hiki i nā mea noiʻi ke hōʻiliʻili i nā laʻana o ka ea mai kahi kiʻekiʻe o 11.8 mile (19 km) ma luna o ka honua ma Alaska. Ua hoʻohana ʻia nā mea hana e hōʻoia i ka hōʻiliʻili ʻana i nā laʻana ea hou loa a me ka hoʻopilikia ʻole ʻia.

He kuleana koʻikoʻi ka stratosphere i ka pale ʻana i ka honua a me nā mea ola a pau ma luna o ka papa ozone. Ke hana nei kēia papa ma ke ʻano he pale honua e kūʻē i ka radiation ultraviolet pōʻino. Ua ʻike nā makahiki i hala aku nei i nā hana e hoʻoponopono a hoʻopiha i ka papa ozone ma hope o ka hoʻoweliweli ʻia e nā chlorofluorocarbons. Eia nō naʻe, ʻo ka piʻi ʻana o nā metala mai ka hoʻokuʻu ʻana a me ka hoʻi ʻana mai hiki ke lilo i mau pilikia hou.

ʻO nā pōhaku i hoʻohana ʻia no ka hoʻouna ʻana i nā satelite a me nā mokulele i ka orbit e waiho ana ma hope o kahi ala metala, e like me ke ala i waiho ʻia e nā moku i ka moana. Hāʻawi kēia mau metala i ka hoʻokumu ʻana o nā ʻāpana aerosol i ka stratosphere. ʻOiai e hāʻule ana nā meteorites i ka lewa no nā makahiki he nui, ʻo ka nui o nā metala mai nā rockets e hoʻokūkū ana i nā meteorites. ʻO ka hopena o ka noho kanaka a me ka lele mokulele ma ka lewa o ka Honua he mea hopohopo nui e pono ai ka hoʻokolokolo hou ʻana.

He mea koʻikoʻi ka hoʻomaopopo ʻana i nā loli e kū nei i ka stratosphere no ka pale ʻana i ka honua a me ka hōʻoia ʻana i kona noho mau ʻana. ʻO ka noiʻi i alakaʻi ʻia e Cziczo, Murphy, a me kā lākou mau hui e hoʻomālamalama i ka hopena o nā hana kanaka ma ka lewa o ka Honua a me ke koena palupalu o ka papa ozone.

Sources:

– Ke Kulanui ʻo Purdue: ʻIke nā mea noiʻi i nā pilikia kaiapuni o ka wā ākea e komo ana i ka stratosphere o ka Honua