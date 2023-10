Hōʻike ʻia nā Astronomers Groundbreaking Siena Galaxy Atlas no ka ʻike lehulehu

Ua hoʻokō ka poʻe Astronomers i kahi koʻikoʻi koʻikoʻi ma ka wehe ʻana i ka Siena Galaxy Atlas (SGA), kahi papa inoa nui e pili ana i kahi kokoke i 400,000 galaxies a me kā lākou ʻike kikoʻī. ʻAʻole like me nā hui mua, hāʻawi ka SGA i ka ʻikepili kiʻekiʻe a pololei, e lilo ia i kumu waiwai no nā mea noiʻi a me ka lehulehu. Ma ka nānā ʻana i nā galaxia ʻālohilohi a nui, hāʻawi ka SGA i ka ʻike wahi a me nā kiʻi kuhikuhi, e hoʻomaʻamaʻa i nā haʻawina astronomical e hiki mai ana.

ʻAʻole hiki i ka Siena Galaxy Atlas ke ʻae i nā ʻepekema e nānā i ke ʻano nui o ke ao holoʻokoʻa, akā kōkua pū kekahi i ka ʻimi ʻana i nā mea koʻikoʻi e like me ka hoʻohele ʻana i nā mea ʻeleʻele a me ka hoʻokumu ʻana a me ka hui ʻana o nā galaxies nui. Hoʻohui ka atlas i nā ʻikepili mai ʻekolu mau noiʻi i hana ʻia ma waena o 2014 a me 2017, i kapa ʻia ʻo DESI Legacy Surveys. Hāʻawi kēia mau noiʻi i nā ʻike koʻikoʻi no ka Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI), e manaʻo nei e hoʻomaopopo i ka hopena o ka ikehu ʻeleʻele i ka hoʻonui ʻana o ke ao. Ke manaʻo nei ka papahana DESI e hana i kahi palapala ʻāina ākea o ka cosmos i kahi 11 billion mau makahiki māmā.

E uhi ana i ka 20,000 square degere, e like me ka hapalua o ka lani pō, ʻo ka Siena Galaxy Atlas kekahi o nā anana galaxy nui loa a hiki i kēia lā. Manaʻo ʻia kona ʻano ākea e hoʻonui i ka ʻike o ka poʻe astronomers i nā ʻano mea like ʻole, me nā ʻano like ʻole o ka hoʻokumu ʻana o nā hōkū ma waena o nā galaxies a me nā kaʻina hana kino e pili ana i nā ʻano like ʻole i ʻike ʻia. Eia hou, e hoʻomālamalama ka SGA i ka pilina ma waena o ka māhele ʻana o nā galaxies a me ka laha ʻana o nā mea ʻeleʻele a puni ka honua. Eia kekahi, ke ʻike ʻia nā nalu gravity, e kōkua kēia atlas i ke kuhikuhi pololei ʻana i ko lākou mau kumu.

Nīnau: ʻEhia ka nui o nā galaxia o ka Siena Galaxy Atlas catalogue?

Aia ka Siena Galaxy Atlas ma kahi o 400,000 galaxies.

Nīnau: He aha ka mea e ʻokoʻa ai ka Siena Galaxy Atlas mai nā hana mua?

Kū ka SGA ma muli o kāna ʻikepili kiʻekiʻe, e hōʻoia ana i nā kūlana kūpono, ka nui, a me nā ʻano o nā galaxies. Hāʻawi pū ia i nā ana ʻālohilohi maikaʻi loa no nā galaxies, ʻaʻole like me nā compilations mua.

