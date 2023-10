ʻIke ʻia ka DNA kanaka kahiko ma nā Neanderthals ma mua o 250,000 mau makahiki

By

Ua hōʻike ʻia kahi noiʻi hoʻāʻo ʻana i ke kanaka-Neanderthal interbreeding ma mua o ka mea i manaʻo mua ʻia. ʻO ka manaʻo nui ʻo ia ka hoʻomaka ʻana o ka pilina ma waena o nā kūpuna Homo sapiens a me nā Neanderthals ma hope o ka neʻe ʻana mai ʻApelika ma kahi o 75,000 mau makahiki i hala. Eia naʻe, ʻo ka noiʻi hou i mālama ʻia e nā geneticists ma ke Kulanui o Pennsylvania's Perelman School of Medicine e hōʻike ana ua kahe ka DNA kanaka mua i Neanderthals ma kahi o 250,000 mau makahiki i hala, ma mua o ka neʻe ʻana i manaʻo ʻia.

Ua ʻike ʻia ka haʻawina ua lawe mua nā Neanderthals i nā ʻāpana DNA kanaka i kā lākou genomes i ka manawa i neʻe ai ke kanaka i Eurasia mai ʻApelika. ʻO kēia mau hālāwai ma waena o Neanderthals a me nā kānaka mua i hana ʻia ma mua o 250,000 mau makahiki i hala aku nei, no ka mea, ʻaʻohe moʻolelo o nā Neanderthals i noho ma lalo o Saharan Africa. ʻO ka noiʻi, i paʻi ʻia ma ka puke pai Current Biology, hāʻawi i nā hōʻike o ka pilina ma waena o nā kānaka kahiko a me Neanderthals.

Ma mua o kēia noiʻi ʻana, ua manaʻo ʻia ʻaʻole i hoʻopaʻa ʻia ka DNA Neanderthal a hiki i ka neʻe ʻana o ke kanaka i Eurasia. Eia naʻe, ua hōʻike ʻia ka noiʻi ʻana ma kahi o ʻeono pakeneka o ka DNA Neanderthal i hoʻoili ʻia mai nā kānaka o kēia wā ma kahi o 250,000 mau makahiki i hala. No nā kānaka i haʻalele iā ʻApelika ma waena o 250,000 a 270,000 mau makahiki aku nei.

Hōʻike nā hopena i kahi hui o nā kānaka mua, pili genetically i nā kānaka a pau e ola nei i kēia lā, i hui pū me Neanderthals. ʻOiai ʻaʻole maopopo i ka nui o kēia poʻe i neʻe i Eurasia, ua waiho lākou i kahi hōʻailona genetic maʻamau i ko lākou mau hoahānau Neanderthal. ʻOiai ʻo kā lākou hui ʻana, ʻaʻole i ola kēia mau kūpuna kanaka mua, no ka mea, ʻaʻohe koena iwi iwi mai ka hapaha miliona makahiki aku nei i ʻike ʻia ma ʻEulopa a me ʻAsia.

Ua pili ka noiʻi ʻana i ka nānā ʻana i nā genomes i hoʻonohonoho pono ʻia o nā poʻe ʻōiwi hou e noho ana ma lalo o Saharan Africa. Kūkulu ʻia ma luna o ka noiʻi mua i hana ʻia ma lalo o ka 1,000 Genomes Project, ka mea i manaʻo e hoʻopaʻa inoa i ka ʻokoʻa genetic ma ka honua. Ua hōʻiliʻili ka hui noiʻi i ka ʻikepili mai 180 mau kānaka ma 12 mau kānaka ʻokoʻa sub-Saharan ʻApelika e noiʻi i ka laha ʻana o ka DNA like me Neanderthal ma ka ʻāina.

Ua noʻonoʻo ka poʻe noiʻi i nā hiʻohiʻona like ʻole e wehewehe i ka hele ʻana o ka DNA e like me Neanderthal i nā sub-Saharan Africa. ʻO ka hope loa, ua loaʻa iā lākou nā hōʻike e kākoʻo ana i ke kuhiakau i hoʻokumu ʻia kēia ʻano moʻo i nā kānaka o kēia wā a ma hope aku ua hoʻoili ʻia i Neanderthals. ʻO ka nānā ʻana o kahi ʻano Neanderthal i ola ma 120,000 mau makahiki i hala aku nei ua hōʻike ʻia ka hoʻohālikelike ʻana o nā mea genetic i loaʻa i nā ʻApelika ma lalo o Saharan. Ua hele mai kēia mea mai nā ʻāpana o ka genome i ʻike ʻia i hoʻoili ʻia mai Homo sapiens a hōʻike ʻia ua hoʻoili ʻia ka DNA kanaka i Neanderthals ma mua o ka neʻe ʻana i manaʻo ʻia.

Hoʻoikaika ka haʻawina i ke koʻikoʻi o ka hoʻokomo ʻana i nā lāhui like ʻole i ka noiʻi genetic a me genomic. Hoʻomālamalama ia i kā mākou moʻolelo paʻakikī o ka launa pū ʻana me Neanderthals a hōʻike i ka pono o ka hoʻokolokolo hou ʻana i ko mākou mau kūpuna kahiko.

Sources:

– Ke Kula Lapaʻau ʻo Perelman o ke Kulanui o Pennsylvania

- puke pai Biology o kēia manawa