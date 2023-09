Hoʻololi ka hoʻololi ʻana i nā pā Tectonic i ke olaola like ʻole ma ka Honua

Ua loaʻa i kahi noiʻi hou kahi pilina ma waena o ka neʻe ʻana o nā papa tectonic o ka Honua a me ka ʻokoʻa o nā ʻano kai. Hōʻike ka noiʻi i nā kaʻina hana e hoʻololi i ka lithosphere, e komo pū ana me ka neʻe ʻana o ka pā tectonic, e hoʻopilikia i ka ʻili o ka moana, a laila e hoʻopilikia ai i ka loaʻa ʻana o nā kaiapuni kai pāpaʻu kahi e ulu ai ke ola.

ʻO nā papa Tectonic nā ʻāpana nui o ka ʻaʻahu luna a me ka ʻōpala o ka honua e uhi ana i ka honua holoʻokoʻa. Ke neʻe mau nei lākou, ke kumu o ka lua pele o ka Honua, ka hoʻokumu ʻana o nā mauna, a me ka hana ʻana i nā ʻauwaha moana. ʻO ke aʻo ʻana, i alakaʻi ʻia e ka mea kālaihonua ʻo Slah Boulila mai ke Kulanui ʻo Sorbonne, e ʻimi i ka nīnau no ke kumu e loaʻa ai nā pōʻai i ka ʻokoʻa a me nā mea olaola.

Ua kālailai nā mea noiʻi i nā pūʻulu ʻike honua a me ka moana, a me nā ʻikepili biodiversity moana, e noiʻi i ka hoʻolikelike ʻana o nā pōʻai i loko o nā mea ola kai me nā kaʻina papa tectonic. Ma ka hoʻohālikelike ʻana i ʻoi aku ma mua o 18,000 mau ʻano pōhaku moana a kokoke i 32,000 genera mai ka Paleobiology Database, ua ʻike lākou i nā pōʻai he 36 miliona mau makahiki i loko o nā meaola like ʻole e pili ana i nā loli i ka hana ʻana a me ka hoʻohaʻahaʻa ʻana i ke kai.

Ke neʻe kaʻawale nā ​​papa tectonic, hana ʻia ka ʻōpala moana lahilahi, a ke hoʻokuʻu ʻia kekahi pā ma lalo o kekahi ma ke ʻano i kapa ʻia ʻo subduction, e emi ana ka ʻilikai. Hoʻololi nā ʻano like ʻole o ka ʻilikai i ka nohona i loaʻa no nā ʻano kai, e alakaʻi ana i nā loli i ke ʻano olaola. ʻO ke kiʻekiʻe o ke kai ka hopena o ke kahe ʻana o ka ʻāina maloʻo a me ka hohonu ʻana o nā wahi kai pāpaʻu, e hāpai ana i ka hoʻonui ʻana o nā mea ola kai. ʻO ka mea ʻē aʻe, ʻo ka haʻahaʻa haʻahaʻa o ke kai e hoʻemi ana i ka wahi i loaʻa no ke ola kai.

ʻOiai ʻaʻole he mea hou ka manaʻo o ka pilina ma waena o ka neʻe ʻana o ka pā tectonic a me ka biodiversity, hāʻawi kēia noiʻi i ka hōʻoia hou ʻana ma o ka hoʻohana ʻana i kahi ʻikepili nui. Kākoʻo nā ʻike i ke kuhiakau e pili ana nā loli o ke kaiapuni i nā hanana evolution a me ka pau ʻana. Akā naʻe, ʻaʻole pane maopopo ka haʻawina i ke kumu o kēia mau pōʻaiapuni, waiho ʻia ia he nīnau pane ʻole.

Eia hou, aia nō ka hoʻopaʻapaʻa ma waena o ka poʻe noiʻi e pili ana i ke ʻano cyclical o ka plate tectonics, me ka hoʻopaʻapaʻa ʻana o kekahi he ʻano maʻamau ia ma mua o ka manawa. Eia nō naʻe, hāʻawi kēia haʻawina i ka ulu ʻana o nā hōʻike e hōʻike ana i ka pilina ma waena o nā loli o ke kaiapuni, evolution, a me ka pau ʻana.

Ma ka hōʻuluʻulu manaʻo, hōʻike ka noiʻi i ka hopena o ka neʻe ʻana o nā papa tectonic i ka biodiversity ma o ka hoʻohuli ʻana i ka pae kai a me ka loaʻa ʻana o nā wahi noho no nā ʻano kai. ʻO ka hoʻomaopopo ʻana i kēia mau pilina e hāʻawi ana i nā ʻike koʻikoʻi i ka mōʻaukala o ka Honua no ka hoʻokaʻawale ʻana i nā ʻano ʻano a me nā hanana hoʻopau.

Puna: Beurteaux, D. (2023), Hoʻololi ka neʻe ʻana i nā papa tectonic i ke ʻano like ʻole, Eos, 104.