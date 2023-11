Wehe i nā mea huna o ke kanaka evolution foot

Ua hōʻike ʻia kahi haʻawina hoʻopaʻa honua i paʻi ʻia ma Communications Biology i nā ʻike hou e pili ana i ka ulu ʻana o ka wāwae kanaka. Alakaʻi ʻia e ka mea noiʻi ʻo Rita Sorrentino mai ke Kulanui o Bologna, ʻimi ka haʻawina i ka biomechanics paʻakikī a me ka mōʻaukala evolutionary o ko mākou mau wāwae.

ʻO ka manaʻo o ka noiʻi ʻana ma luna o ka medial longitudinal arch o ka wāwae, kahi hiʻohiʻona ʻokoʻa e hoʻokaʻawale iā Homo sapiens mai nā primates ʻē aʻe. Hāʻawi kēia pio i ka wāwae e hoʻololi i waena o ka hoʻoulu ʻana i ka haʻalulu a me ka hana ʻana ma ke ʻano he lever i ka wā e neʻe ai, e hiki ai i kā mākou hele wāwae bipedal maikaʻi.

ʻO kekahi o nā nīnau koʻikoʻi i ʻimi ʻia e ka noiʻi e pane, ʻo ia ka manawa a me pehea i ulu ai ka arch longitudinal medial. ʻO ka paʻakikī o ke kiʻi ʻo ia ka pilikia o nā wāwae palahalaha, kahi kūlana maʻamau kahi i palahalaha a i ʻole ka pae. ʻO Alberto Leadini lāua ʻo Claudio Belvedere, nā kānaka ʻepekema mai ka Rizzoli Orthopedic Institute, e hōʻike ana i ka nele o kahi wehewehe lapaʻau āpau no nā wāwae palahalaha i nā kānaka.

No ka wehewehe ʻana i kēia mau nīnau, ua nānā ka poʻe noiʻi i ka iwi hoʻokele, kahi mea koʻikoʻi o ka pio wāwae. Ma ka nānā 'ana i ka morphology o ka iwi ho'okele i ka po'e me nā kapua'i palahalaha a me nā po'e pio mau, ua 'ike lākou i nā 'oko'a like 'ole, 'o ia ho'i i nā po'e i ho'omohala i nā kapua'i palahalaha ma hope o ke ola.

Eia kekahi, hōʻike ka haʻawina e pili ana i nā kumu e like me nā kāmaʻa, ka nohona, a me nā hoʻolālā locomotion i ka hoʻomohala ʻana o ka arch longitudinal. ʻO nā poʻe o nā hui hunter-gatherer, ka mea maʻamau ʻaʻole hoʻohana i nā kāmaʻa, hōʻike i nā wāwae paʻa a ʻoi aku ka maikaʻi ma mua o ka poʻe e hoʻohana nei i nā kāmaʻa hou. Hōʻike kēia i nā hana moʻomeheu a me nā koho ʻana i ke ʻano o ka nohona ke pāʻani i ke ʻano o ka hana wāwae.

Ua hoʻohālikelike ka noiʻi ʻana i nā wāwae wāwae o nā ʻano kanaka kahiko, me Homo floresiensis, Australopithecus afarensis, a me Homo habilis. Hōʻike nā ʻike e hōʻike ana kekahi mau mōʻalihaku i nā hiʻohiʻona navicular e like me nā primates ʻaʻole kanaka, e hōʻike ana i ka hoʻololi ʻana i ka nohona arboreal a me ka bipedal. Eia nō naʻe, ke hōʻike nei kekahi mau mōʻalihaku Homo habilis i kahi hoʻonohonoho hoʻomanaʻo e like me nā kānaka o kēia wā, e hōʻike ana i ke alo o kahi pio lōʻihi.

I ka hopena, hāʻawi kēia haʻawina i kahi hiʻohiʻona hou e pili ana i ka ulu ʻana o ka wāwae o ke kanaka, e hoʻoikaika ana i ka hana o ka morphology iwi a me ka mana o ke ʻano o ka nohona ma ke ʻano o ka wāwae. ʻAʻole wale ko mākou mau wāwae he mea kupanaha o ka evolution akā he mau puka makani paʻakikī hoʻi i ko mākou wā i hala a me kēia manawa. Ma ka wehe ʻana i nā mea pohihihi o ka hoʻololi ʻana o ko mākou mau wāwae i ka bipedalism, loaʻa iā mākou kahi ʻike hohonu o kā mākou huakaʻi evolutionary.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia (FAQ)

He aha ka pā waena waena?

ʻO ka medial longitudinal arch he hana hoʻololi i ka wāwae e hiki ai iā ia ke hoʻololi mai kahi mea hoʻopuʻi i kahi lever i ka wā e neʻe ai. He hiʻohiʻona ʻokoʻa kēia o ka homo sapiens.

He aha nā wāwae pālahalaha?

ʻO nā kapuaʻi palahalaha e pili ana i kahi kūlana i palahalaha a i ʻole ʻole ka pio o ka wāwae. Hiki ke hana maoli a hoʻomohala paha ma hope o ke ola. Hiki ke ʻokoʻa nā wāwae palahalaha a loaʻa paha nā kumu like ʻole.

Loaʻa i kēlā me kēia kanaka ka wehewehe like ʻana o nā wāwae palahalaha?

ʻAʻole, ʻaʻohe wehewehe hoʻomaʻamaʻa i ʻike ʻia ma ke ao holoʻokoʻa no nā wāwae palahalaha i nā kānaka. Loaʻa paha i nā ʻoihana lapaʻau ʻokoʻa nā pae hoʻohālikelike no ka hōʻoia ʻana a me ka hoʻokaʻawale ʻana i nā wāwae palahalaha.

Pehea ke ʻano o ke ola a me nā kāmaʻa e pili ana i ke ʻano o ka wāwae?

ʻO ke ʻano o nā kāmaʻa i ʻaʻahu ʻia a me nā koho o ke ola, e like me ka hele ʻole ʻana o kekahi me ke kāmaʻa ʻole a hoʻohana paha i nā kāmaʻa o kēia wā, hiki ke hoʻololi i ke ʻano o ka wāwae. ʻO nā hui Hunter-gatherer, i ʻike ʻia no ka hoʻohana ʻole ʻana i nā kāmaʻa, ʻoi aku ka maʻalahi a me nā wāwae palahalaha i hoʻohālikelike ʻia me nā heluna e hoʻohana nei i nā kāmaʻa hou.

He aha kā mākou e aʻo ai mai ke aʻo ʻana i nā mōʻī wāwae o ke kanaka kahiko?

Ma ka nānā ʻana i nā hana wāwae o nā ʻano kanaka kahiko, hiki iā mākou ke loaʻa nā ʻike i ka ulu ʻana o ka wāwae kanaka. Hōʻike ʻia nā ʻike mōʻalihaku ua hōʻike ʻia nā ʻano ʻano like ʻole i nā ʻano wāwae like ʻole, mai nā mea like ʻole o ke kanaka primate a i nā mea ʻē aʻe i like me nā kānaka hou.