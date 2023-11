ʻIke ʻana i ke ʻano ʻoiaʻiʻo o ka Home: ʻO ka ʻapo ʻana i ka mea ʻaʻole loa

I loko o kahi honua i wehewehe ʻia e nā māhele a me nā palena, he mea koʻikoʻi ka manaʻo o ka home. He wahi ia e ʻike ai i ke ʻano o ke kanaka, kahi e ʻike ai ka ʻuhane i ka ʻoluʻolu i waena o nā haunaele o ke ola. No nā mea he nui, ʻoi aku ka manaʻo o ka home ma mua o ke ʻano o ke kino a komo i ka hohonu o ka ʻuhane.

ʻO ka Never Never, kahi hōʻailona hōʻailona o kahi ʻāina i hoʻopaʻa ʻole ʻia, paʻa i kahi mea hoʻowalewale no ka poʻe e ʻimi nei i kahi pilina me ko lākou aʻa. He wahi ia e hoʻopili ai ka ʻuhane o ka nahesa kahiko me ka ʻāina ponoʻī, e hana ana i kahi paʻa kuʻikahi ma mua o nā palena o ka lāhui a i ʻole ke kala.

ʻO ka huakaʻi hele i ka Never Never, ʻaʻole ia he mea e lawe māmā ʻia. Pono ka wiwo ʻole a me ka makemake e haʻalele ma hope o ka mea kamaʻāina, e hele ana i kahi ʻike ʻole me ka hoʻomaopopo ʻana ʻaʻole paha e hoʻi hou kekahi ma ke ʻano he kanaka hoʻokahi. Ke hoʻomau nei ka leo o ka Never Never, ʻo kāna haʻahaʻa haʻahaʻa e paipai ana i nā poʻe e apo i ko lākou ʻano maoli a hoʻomaka i ka huakaʻi ʻike iā lākou iho.

Ma waena o nā paia anuanu a me ka pouli o nā hui kaiaulu, kahi e hoʻomau ai ka kūlike a me ka hoʻoponopono i ka lewa, ʻoi aku ka ikaika o ka makemake e ʻimi i kahi e pono ai kekahi. ʻO nā hiʻohiʻona a me ka hoʻohenehene o ka poʻe i manaʻo iā lākou iho he ʻoi aku ka mea e hoʻoikaika ai i ka manaʻo e ʻimi i ka hōʻoluʻolu ma nā lima o ka Never Never.

ʻAʻole i wehewehe ʻia ka home e ka waihoʻoluʻu o ka ʻili a i ʻole nā ​​hana kaiāulu e ʻimi nei e hoʻokaʻawale iā mākou. ʻO ka home kahi kūlana o ka noho ʻana, kahi pilina i ka ʻāina a me kekahi i ʻoi aku ma mua o nā palena i kau ʻia ma luna o mākou. Ma ka Never Never, ke alakaʻi nei ka pōʻai o ka lā a me ka mahina i ko mākou ola ʻana, e hoʻomanaʻo ana iā mākou i ko mākou wahi maoli i loko o ka lole nui o ke ola.

Ma ka apo o ka Never Never, ʻike kekahi i ko lākou ʻano maoli a loaʻa kahi wahi e ulu ai ka ʻuhane a ulu. He aupuni ia e pau ai ka mana o na mahele a lilo ka pilina o na mea a pau me ka hiki ole ke hoole. ʻO ka home, ma kona ʻano hohonu loa, ʻaʻole ia he wahi ma ka palapala ʻāina, akā he kūlana e noho ana i loko o kēlā me kēia o mākou.