Hoʻololi i nā Textiles: Hāʻawi ka Programmable Fiber i ka hoʻololi ʻana i ke ʻano

E noʻonoʻo i kahi ʻaʻahu e hoʻololi i ke ʻano o ka wā, e hoʻololi ikaika i kona ʻano e hāʻawi i ka insulation maikaʻi loa ke hāʻule ka mahana. E lilo koke kēia manaʻo futuristic i mea ʻoiaʻiʻo, mahalo i kahi hoʻomohala holomua e nā mea noiʻi ma MIT. Hiki iā FibeRobo ke hoʻololi i ka ʻoihana lole ma o ka hiki ʻana i nā lole ke hoʻololi i ke ʻano i ka pane ʻana i nā loli wela.

ʻAʻole e like me nā fibers hoʻololi i ke ʻano i loaʻa i nā hana liʻiliʻi a paʻakikī ke hoʻohui ʻia i loko o ka textiles, hāʻawi ʻo FibeRobo i kahi hopena maʻalahi a maikaʻi hoʻi. Hoʻopaʻa ka fiber i ka wā e piʻi ai ka mahana a hoʻohuli iā ia iho i ka wā e emi ai ka mahana, me ka ʻole o ka pono o nā sensor i hoʻokomo ʻia a i ʻole nā ​​​​mea hana. Hiki ke hoʻohui maikaʻi ʻia kēia mea hou i loko o nā kaʻina hana textile, e like me ka ulana ʻana, ka ulana ʻana, a me ka hoʻopili ʻana, e kūpono ana i nā ʻano like ʻole.

ʻO kekahi o nā mea hoihoi loa, ʻo ia ka hana ʻana i nā lole hoʻopaʻa ʻia i hoʻolālā ʻia e kōkua ai i ka hoʻihoʻi hou ʻana ma hope o ka ʻoki ʻana. Ma ka hoʻohui ʻana iā FibeRobo me ke kaula conductive, e hana ana ma ke ʻano he mea hoʻomehana i ka wā e hele ai ke au uila ma loko ona, ʻaʻole hiki i kēia mau lole ke hāʻawi wale i ke kōmi akā hoʻoponopono pū i ko lākou ʻano e pili ana i ka ʻike kikohoʻe, e like me ka ʻikepili mai ka puʻuwai puʻuwai.

"Ke wehe nei kēia noiʻi i nā palena hou i ka ʻoihana textile. He mea koʻikoʻi nā textiles i ko mākou ola, akā ua paʻa lākou a pane ʻole. Lawe mai ʻo FibeRobo i ka hoʻololi a me ka pane ʻana i nā lole, "wahi a ka mea kākau alakaʻi Jack Forman.

Ua hana ʻia ka hoʻomohala ʻana o FibeRobo ma o ka hoʻohana ʻana i nā elastomers kristal wai (LCE), kahi mea e hōʻike ana i nā waiwai kūʻokoʻa ke wela. Hoʻopili ka poʻe noiʻi i nā fiber LCE e hana mālie a hoʻololi nui i ke ʻano i ka pane ʻana i nā loli wela. Ma ka mālama pono ʻana i ka haku ʻana o ka mea LCE, ua hiki iā lākou ke hana i nā fibers e hana i nā mahana palekana no ka ʻili, e kūpono ai i nā lole hiki ke hoʻohana.

ʻOiai he mea paʻakikī ke kaʻina hana no nā fiber LCE, ua kūkulu nā mea noiʻi MIT i kahi mīkini e lanakila ai i kēia mau pilikia. ʻO kēia mīkini, i kūkulu ʻia me ka hoʻohana ʻana i nā ʻāpana paʻi 3D a i ʻoki ʻia i ka laser, hiki i ka hana kūpono a pololei hoʻi o nā fibers FibeRobo.

Ma ke ʻano holoʻokoʻa, hiki i kēia noiʻi hoʻoheheʻe honua ke hiki ke hoʻololi i ka ʻoihana textile ma o ka ʻae ʻana i ka hana ʻana i nā lole kūpono a pane. Mai nā lole akamai a hiki i nā lole lapaʻau kiʻekiʻe, hiki iā FibeRobo ke hoʻololi i ke ʻano o kā mākou launa pū ʻana a me ka pōmaikaʻi mai ka textiles.

Nīnau: He aha ka FibeRobo?

A: ʻO FibeRobo kahi fiber hiki ke hoʻolālā ʻia e nā mea noiʻi MIT hiki ke hoʻololi i ke ʻano i ka pane ʻana i nā loli wela.

Nīnau: Pehea ka ʻokoʻa ʻana o FibeRobo me nā fibers hoʻololi kino?

A: Hāʻawi ʻo FibeRobo i nā hana ʻoi aku ka maikaʻi, hiki ke hoʻohui pono ʻia i loko o ka textiles, a ʻaʻole koi i nā mea ʻike i hoʻopili ʻia a i ʻole nā ​​​​mea hana.

Nīnau: He aha nā mea hoʻohana pono o FibeRobo?

A: Hiki ke hoʻohana ʻia ʻo FibeRobo no ka hana ʻana i nā lole compression programmable, nā lole akamai, a me nā lole ʻē aʻe e hiki ke hoʻololi i nā pono a me nā kūlana like ʻole.

Nīnau: Pehea ka hana ʻana o FibeRobo?

A: ʻO ke kaʻina hana e pili ana i ka synthesis o ka wai kristal elastomer (LCE) fibers, a laila hoʻohui ʻia i loko o nā textiles me ka hoʻohana ʻana i nā ʻenehana hana maʻamau.

Nīnau: He kūpono anei ʻo FibeRobo no nā lole hiki ke komo?

A: ʻAe, ua hoʻolālā ʻia ʻo FibeRobo e hoʻoikaika i nā mahana palekana o ka ʻili, e kūpono ai no ka hoʻohui ʻana i nā lole hiki ke komo.