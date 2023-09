Hoʻomalu i ka ʻAha Paʻa Nui e pale aku i ka hoʻomaʻemaʻe ʻana i ke koʻa

Ke hoʻomau nei ka emi ʻana o nā ʻāʻī koʻa i nā helu like ʻole, ke ʻimi nei ka poʻe noiʻi i nā hoʻolālā hou e pale aku iā lākou mai nā hopena maikaʻi ʻole o nā hanana ʻino loa, me ka hoʻomaʻemaʻe ʻana. Ua ʻike ʻia kahi noiʻi hou i hana ʻia e nā mea noiʻi ma Australia e hiki i ka malu ke kōkua i ka hoʻolohi ʻana i ke kaʻina bleaching i nā ʻano koʻa.

Hoʻomaʻamaʻa ʻia nā koʻa i ka wā e ʻike ʻia ai lākou i nā pilikia e like me ka hoʻololi ʻana i ka mahana o ka wai, ka māmā, a i ʻole ka loaʻa ʻana o nā meaʻai. Ua nānā ka poʻe noiʻi i nā ʻano ʻākoʻa ʻelua, ʻo Turbinaria reniformis a me Duncanopsammia axifuga, a nānā i ka maikaʻi o ka pale i ka hōʻemi ʻana i kā lākou pane bleaching.

Ua ʻike ka haʻawina ʻo ka hāʻawi ʻana i ʻehā mau hola o ka malu i nā hola kiʻekiʻe o ka lā i hoʻolohi nui i ke kaʻina hana bleaching i loko o nā koʻa. Hoʻopaneʻe ka malu i ka pane bleaching o nā ʻākoʻakoʻa a hiki i ʻekolu mau degere hoʻomehana wiki (DHW), ʻo ia ke ana o ke koʻikoʻi wela i ʻike ʻia e nā koʻa.

Eia nō naʻe, ua hōʻike ʻia ka haʻawina he ʻokoʻa ka pane ʻana o nā ʻano koʻa ʻokoʻa i ka malu. ʻOiai ua hōʻike ʻo T. reniformis i kahi pane maikaʻi i nā hola ʻehā o ka malu, ua pane maikaʻi ʻo D. axifuga i nā hola 24 o ka malu a hiki i kahi paepae. Ua ʻōlelo ka poʻe noiʻi ʻaʻole lawa ka pale wale ʻana i ka pale ʻana i nā koʻa i ka wā o nā nalu wela o ke kai.

Hoʻomaopopo ka haʻawina i ka hoʻomohala ʻana i nā hana hoʻoluʻu a me ka pale ʻana i ka Great Barrier Reef i nā hanana bleaching e hiki mai ana. Ke ʻimi nei ka poʻe noiʻi i nā ʻano hana like ʻole e malu ai i nā ʻāʻu, me ka hoʻohana ʻana i nā uhi hana a me nā ʻōnaehana hoʻohu wai kai. Hoʻokumu ʻia ka hoʻomohala ʻana i nā ʻenehana fogging i kēia manawa i ka hoʻoluʻu kūloko a me ka uhi ʻana o nā wahi kai liʻiliʻi.

ʻOiai e hōʻike ana ka malu i ka ʻōlelo hoʻohiki i ka hoʻēmi ʻana i ka bleaching coral, pono hou ka noiʻi a me ka hoʻomohala ʻana ma mua o ka hoʻonui ʻia ʻana o kēia mau ʻenehana a kau ʻia i ke kula.

