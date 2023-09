ʻIke ʻia e ka haʻawina hou hiki i ka malu ke kōkua i ka pale ʻana i ka bleaching coral

Ua ʻike ʻia kahi haʻawina hou i alakaʻi ʻia e Australia's Southern Cross University i kahi hopena kūpono no ka pale ʻana i ka bleaching coral: malu. ʻO ka bleaching coral, ka mea i lilo i maʻi ahulau ma ka honua holoʻokoʻa ma muli o ka piʻi ʻana o ka mahana o ka wai, ua hoʻopōʻino nui i nā ʻāʻī, me ka Great Barrier Reef kaulana.

Wahi a Peter Butcherine, ka mea kākau alakaʻi o ka noiʻi, aia ka Great Barrier Reef ma lalo o ka hoʻoweliweli mai ka hoʻololi ʻana i ke aniau a ua ʻike ʻo ia i ʻehā mau hanana bleaching nui mai 2016. ʻO ke kauwela e hiki mai ana o 2023-24 e hoʻonui i ka pilikia ma muli o nā kūlana El Niño a kiʻekiʻe aʻe. nā mahana wai. ʻO kēia, i hui pū ʻia me nā hopena o ka wā e hiki mai ana o ka hoʻololi ʻana i ke aniau, e like me nā nalu wela a me nā ʻino, e hōʻike ana i kahi pōʻino nui i ke kai.

ʻOiai he mea nui ka hoʻoikaika ʻana e hōʻemi i ka hoʻololi ʻana i ke aniau, ʻaʻole lawa lākou e pale aku i ka Great Barrier Reef. No laila, ua hoʻoikaika ka poʻe noiʻi ma ka Cooling and Shading subprogram o ka Reef Restoration and Adaptation Program (RRAP) i kā lākou hoʻoikaika ʻana i ka noiʻi ʻana i ka pono o ka pale ʻana i nā koʻa koʻa e hakakā ai i ka bleaching.

Ua loaʻa i ka haʻawina nā hopena maikaʻi, e hōʻike ana i ka hiki ʻana i ka pale ʻāpana no kekahi hapa o ka lā hiki ke hoʻēmi pono i ka bleaching. Ua ʻike ʻia ka hoʻemi ʻana o ka lā ma 30% ma ke awakea o ka lā no ʻehā mau hola e hoʻolohi i ka hoʻomaka ʻana o ka bleaching ma nā ʻākoʻa pāpaʻu, thermally-stressed.

Hāmama kēia mau ʻike i ka hiki ke hana ʻia nā ʻano hana like ʻole o ke kanaka e kōkua ai i nā kaiaola koʻa. ʻO nā uhi artificial, e like me nā lole malu, ʻo ia kahi hopena kūpono, akā pono ka noiʻi hou e hoʻomaopopo i ko lākou hopena kūwaho. ʻO kahi koho ʻē aʻe ʻo ia ka hoʻohana ʻana i nā ʻōnaehana noe, hiki ke hāʻawi i ka malu me ka ʻole o ka hoʻopilikia ʻana i ke kaiaola koʻa. Eia nō naʻe, pono ka noiʻi hou a me ka hoʻomohala ʻana ma mua o ka hoʻonui ʻia ʻana o ka hoʻolaha ʻana i ke kula.

Hōʻike ka haʻawina i ke koʻikoʻi o nā ala hou no ka pale ʻana i nā koʻa a me ka pono wikiwiki o ka hana e mālama i kēia mau kaiaola ola nui.

Nā wehewehena:

– ʻO ka hoʻomaʻemaʻe ʻana i ke koʻa: ʻO ke kaʻina hana e hoʻokuke aku ai nā ʻākoʻakoʻa i nā algae symbiotic e noho ana i loko o ko lākou mau ʻiʻo, i hana ʻia e nā pilikia kūlohelohe e like me ke kiʻekiʻe o ka wai.

– Great Barrier Reef: ʻO ka ʻōnaehana koʻakoʻa nui loa o ka honua ma waho o ke kapakai o Queensland, Australia.

– Hoʻoluʻu: E hōʻemi ana i ka nui o ka lā e hiki aku ai i nā koʻa ma o ka uhi ʻana a i ʻole ka hoʻohana ʻana i nā ʻano hana hana.

– El Niño: He ʻano ʻano ʻano e like me ka hoʻomehana ʻana o ka Moana Pākīpika, hiki ke loaʻa i nā hopena koʻikoʻi i nā ʻano ʻano o ka honua.

– Nā nalu wela o ke kai: Nā manawa o ka wela o ka wai mehana ma ke kai.

– Ka hoʻololi ʻana i ke ea: ʻO nā loli lōʻihi o ka mahana a me nā ʻano ʻano o ka wā i hoʻokumu ʻia e nā hana kanaka, ʻoi aku ka hoʻokuʻu ʻia ʻana o nā kinoea ʻōmaʻomaʻo.

Sources:

- Ke aʻo ʻana i paʻi ʻia ma Frontiers in Marine Science, alakaʻi ʻia e Australia's Southern Cross University

– ʻŌlelo mai Peter Butcherine, hoa noiʻi ma Australia's Southern Cross University, i paʻi ʻia ma kahi ninaninau me Newsweek