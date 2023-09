Kiʻi ʻo Astrophotographer i ka ʻike kupanaha o ka Rare Super Blue Moon ma luna o Pokukala

Ua kiʻi ka mea paʻi kiʻi ʻoihana ʻo Miguel Claro i kahi kiʻi kupaianaha o ka Super Blue Moon ma ʻAukake 30, 2023, i kona piʻi ʻana ma luna o ka hale kākela ʻo Monsaraz ma ka Dark Sky Alqueva reserve ma Pokukala. ʻO Claro, i ʻike ʻia no kāna kiʻi kiʻi ʻoniʻoni, he lālā ia o The World at Night a me ka astrophotographer mana o ka Dark Sky Alqueva Reserve.

ʻAʻole like me kona inoa, ʻaʻole uliuli maoli ka Blue Moon. Ua wehewehe ʻia ʻo ia ka lua o ka mahina piha i ka mahina a i ʻole ke kolu o nā mahina piha ʻehā i hoʻokahi kau. Ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, loaʻa kahi Supermoon i ka wā e hui pū ai ka mahina piha me ka perigee o ka mahina, e ʻike ʻia ai ka nui a me ka mālamalama ma mua o ka maʻamau.

He hanana kakaikahi ka Super Blue Moon o ʻAukake 30 ʻaʻole e hana hou ʻia no kekahi mau makahiki. Wahi a NASA, ʻo ka Super Blue Moon e hiki mai ana ma 2037.

No ka poʻe hoihoi i ka nānā ʻana i ka mahina, aia nā alakaʻi no nā makana maikaʻi loa ma nā binoculars a me nā telescopes. Hoʻohui ʻia, aia nā pahu paʻi kiʻi a me nā lens no ka astrophotography e kōkua i ka hopu ʻana i kāu mau kiʻi lani.

Hiki ke loaʻa ka hana a Miguel Claro ma kāna pūnaewele a me kāna moʻolelo Instagram, e hōʻike ana i kāna mau kiʻi kupanaha o ka lani pō.

