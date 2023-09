Hōʻike ka hoʻohālikelike o ka helehelena i ke ʻano o ke kanaka Medieval me nā ʻano ʻano Dwarfism.

Ua hoʻokumu maikaʻi ʻia kahi hui o nā mea noiʻi i kahi hoʻohālikelike maka o kahi kanaka kahiko i noho ma Polani ma waena o nā kenekulia ʻeiwa a me 11. ʻO kēia kanaka, i kapa ʻia ʻo Ł3/66/90, ua loaʻa i nā ʻano ʻelua o ka dwarfism, kahi maʻi i kakaʻikahi loa ʻaʻole i loaʻa kahi hanana i hoʻopaʻa ʻia i loko o kahi iwi o nā kenekulia. Ua hoʻohana nā mea noiʻi i nā kiʻi 3D o ke poʻo o ke kanaka e hana hou i kona mau helehelena.

Ua hōʻike mua ʻia ka nānā ʻana o ke koena iwi i ke ʻano o ke kanaka i kūlike me ka achondroplasia a me Léri-Weill dyschondrosteosis, ʻo ia nā ʻano ʻelua o ka dwarfism. Ua hōʻike ʻia nā hiʻohiʻona 3D he mau iwi ʻaoʻao pōkole kona, "nā iwi ʻā'ī e lapalapa ana," a me "nā kuʻekuʻe kuʻekuʻe," a me ka palaka niho kiʻekiʻe. Akā naʻe, ʻaʻole ʻike ʻia kona helehelena a hiki i kēia manawa.

No ka hana ʻana i ka hoʻohālikelike ʻana i ka helehelena, ua lawe mai nā mea noiʻi i nā ʻili iwi poʻo i loko o kahi papahana hoʻoponopono 3D a hoʻohana i nā māka mānoanoa o ka ʻiʻo palupalu mai nā mea hāʻawi ola e puʻunaue i nā helu ʻikepili ma ka ʻaoʻao i hoʻopaʻa ʻia. Ua hana pū lākou i nā kuhi e pili ana i ka CT scans o nā kānaka ola e hoʻoholo i ka nui o nā hiʻohiʻona maka.

Ua hōʻike ʻia ka hana hou ʻana o ka helehelena i ke kanaka me ka maka poepoe, ka lae koʻikoʻi, a me ke ʻano kū ʻole. Ua hana pū nā mea noiʻi i kahi kūkulu hou ʻana e hōʻike ana i ke kanaka me ke poʻo piha o ka lauoho ʻeleʻele a me ka ʻumiʻumi. ʻO ka mea nui, ʻoi aku ka nui o ke poʻo o ke kāne ma mua o ka awelika, kahi ʻano maʻamau o ka skeletal dysplasia.

Wahi a ka bioarchaeologist ʻo Magdalena Matczak, ʻo ia kekahi o ka ʻike mua ʻana o ka iwi o ke kanaka, ua hōʻike ka hoʻohālikelike ʻana i nā hiʻohiʻona e pili ana i ka achondroplasia, e like me ke kaumaha o ka ihu a me ka hypoplasia waena. Ua hoʻoikaika ʻo ia i ke koʻikoʻi o ka hana hou ʻana i ke ʻano o ka helehelena, no ka mea e hiki ai iā mākou ke launa pū me kahi kanaka o ka wā i hala.

Hāʻawi kēia noiʻi i nā ʻike koʻikoʻi i ke ʻano kino o nā poʻe me nā ʻano ʻano dwarfism ma waena o ʻEulopa. Ke hoʻomau nei ka hoʻohana ʻana i nā ʻenehana 3D scanning a me ka hana hou ʻana i ka helehelena i ko mākou ʻike i ka mōʻaukala kanaka a me nā ʻano like ʻole.

