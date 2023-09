ʻO ka piʻi ʻana o ke kahua nui o Pegasus i ka lani pō

ʻO kekahi o nā hui hōkū kaulana loa, ʻo ka Great Square of Pegasus, ke hoʻomaka nei e piʻi kiʻekiʻe i ka lani pō i kēia kau. I loko o Kepakemapa a pau, e nānā ana i ka hikina i nā ahiahi, hiki ke ʻike ʻia ka Great Square i kona piʻi ʻana ma luna o ka pae.

ʻEhā mau hōkū o ka ʻōlinolino like ʻo ka Square Nui: Scheat, Alpheratz, Markab, a me Algenib. Hōʻike kēia mau hōkū i ke "kino" o ka lio ʻēheu o ka moʻolelo Helene, ʻo Pegasus. ʻO ka ʻike ʻana i ka Great Square hiki ke kōkua i ka ʻike ʻana i ka constellation Pegasus a hiki ke hoʻohana ʻia no ka ʻimi ʻana i ka hōkū kokoke ʻo 51 Pegasi, ʻo ia ka home o ka exoplanet mua i ʻike ʻia a puni kahi hōkū nui e like me ko mākou lā.

ʻO ka Great Square ʻaʻole ia he hui hōkū akā he asterism, kahi hiʻohiʻona ʻike ʻia o nā hōkū i ka lani pō. Ua like paha ia me ka “daimana nui” ma muli o kona kūlana hiwi, me hoʻokahi hōkū ʻo Algenib, e huli ana i lalo. ʻOiai me he mea ʻole paha, aia kekahi mau hōkū kaulana i waenakonu, a no ka poʻe Anishinaabe o ka ʻāina ʻo Great Lakes, ʻo ka huinahā ke ʻano o ke kino o ka Moose.

Aia ma ka ʻākau o ka laina ma waena o Scheat a me Markab ʻo 51 Pegasi, ʻo ia hoʻi ʻo Helvetios. ʻO kēia hōkū melemele ka home o ka exoplanet 51 Pegasi b, ka honua mua i ʻike ʻia e hoʻopuni ana i kahi hōkū e like me ka lā. He honua honua ka nui o Jupiter e hoʻopuni ana i kona hōkū ma kahi kokoke loa ma mua o ka Honua i ka lā.

ʻO ke kūlana nānā maikaʻi loa no ka Great Square a me ka constellation Pegasus e hiki aku i ʻOkakopa, he mau hola ma hope o ka napoʻo ʻana o ka lā. Inā makemake ʻoe e nānā i kēia mau hōkū, pono ʻoe e hoʻohana i ka binocular a i ʻole ke telescopes. Eia hou, hiki ke kiʻi i nā kiʻi o kēia mau hiʻohiʻona lani me ke kōkua o nā lako a me nā ʻenehana kūpono.

ʻO ka piʻi ʻana o ka Square Square o Pegasus i ka lani pō he hanana hoihoi ia no nā hōkū hōkū a me ka lewa. Ma ka ʻike ʻana i kēia asterism kaulana, hiki i nā mea nānā ke ʻimi i nā mea kupanaha o ka constellation Pegasus a me ka hōkū kokoke ʻo 51 Pegasi me kāna exoplanet hoihoi.

