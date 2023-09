ʻO Neptune ma ke kū'ē: I ka manawa a pehea e nānā ai i ka Ice Giant

ʻO Neptune, ka honua ʻewalu mai ka lā a me ka honua mamao loa o kā mākou ʻōnaehana solar, e kūʻē ana i ka Pōʻalua, Kepakemapa 19. ʻO ia hoʻi, aia ia ma kahi laina pololei me ka lā a me ka Honua, me ka hoʻonohonoho ʻana o ko mākou honua i waenakonu. Ma ke ʻano he bonus hoʻohui, e hana pū ʻo Neptune i kona hoʻokokoke kokoke loa i ka Honua, i kapa ʻia ʻo perigee, i ka manawa like. ʻO kēia ka mea e ʻike nui ʻia ka honua mamao a ʻoi aku ka mālamalama i ka lani o ka pō, e hana ana i kahi manawa kūpono no ka nānā ʻana.

Mai New York City, e piʻi ana ʻo Neptune ma ka hikina ma kahi o 6:58 pm EDT a ʻike ʻia i kekahi mau hola ma hope. Ma kona wahi kiʻekiʻe loa ma ka lewa, ma kahi o 12:51 am EDT ma ka Pōʻakolu, Kepakemapa 20th, ʻo Neptune he 46 degere ma luna o ka lewa. Aia ia ma ka pūʻulu Pisces.

Eia nō naʻe, he mea nui e hoʻomaopopo ʻoiai aia ʻo Neptune ma perigee, ʻo ka Honua a me ka pilikua hau e mamao loa. I loko o kēia hoʻokokoke kokoke loa, aia ʻo Neptune ma kahi o 2.7 biliona mile ka mamao mai ko mākou honua. No ka hāʻawi ʻana i kekahi hiʻohiʻona, ua hoʻokaʻawale ʻia ka Honua a me Mars e ka awelika mamao o 140 miliona mau mile. ʻO ia hoʻi, hiki ke kūpono ka mamao ma waena o Mars a me ka Honua ma waena o ka Honua a me Neptune kokoke i 20 mau manawa.

Ma muli o kona mamao loa, ʻaʻole hiki ke ʻike ʻia ʻo Neptune i ka lewa me ka maka ʻōlohelohe. He 31,000 mile (50,000 kilomita) kona laula, ʻehā paha ka nui o ka Honua, a ʻo ia ka hā o ka honua nui loa i loko o kā mākou ʻōnaehana solar. Eia nō naʻe, pono ka ʻike ʻana o Neptune i ka hoʻohana ʻana i kahi telescope a i ʻole nā ​​binocular maikaʻi a me nā kūlana lewa maikaʻi.

Inā makemake ʻoe i ka nānā ʻana iā Neptune a i ʻole ke kiʻi ʻana i nā kiʻi o ka lani pō, aia nā kumuwaiwai like ʻole. Hāʻawi ʻo Space.com i nā alakaʻi no nā telescopes maikaʻi loa, binoculars, kamera, a me nā lens no ka astrophotophoto. Inā hiki iā ʻoe ke kiʻi iā Neptune ma ke kūʻē, hiki iā ʻoe ke hoʻouna i kāu mau kiʻi a me nā kikoʻī [pale ʻia ka leka uila] no ka manawa e kaʻana like iā lākou me nā mea leʻaleʻa ʻē aʻe.

I ka hopena, ʻo ko Neptune kūʻē a kokoke i ka Honua he manawa kūpono loa e nānā a aʻo i kēia pilikua hau. Ma ka hoʻohana ʻana i nā lako kūpono a me ka ʻimi ʻana i kahi kūpono, hiki i nā mea nānā lewa ke kahaha i nā mea kupanaha o kā mākou ʻōnaehana solar.

