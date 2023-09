Ke holo nei ka manawa e ʻike iā Comet Nishimura

ʻO Comet Nishimura, i kapa inoa ʻia ʻo C/2023 P1 Nishimura, ke kokoke mai nei i ka hopena o kona ʻike ʻia ma ka ʻĀpana ʻĀkau. Inā ʻaʻole i loaʻa iā ʻoe ka manawa e nānā ai i kēia hanana lani, ʻo ka manawa kēia e hana ai. ʻAʻole koke, e neʻe kokoke i ka lā a nalowale mai ka nānā aku no nā makahiki he 400 e hiki mai ana.

I mea e ʻike ai iā Comet Nishimura, pono ʻoe e ala i ka wanaʻao, ma mua o ka puka ʻana o ka lā. E nānā i ka hikina-hema hikina i ka hola ma mua o ka wanaʻao a ʻimi i ka pūʻulu Leo. E iho ana ke kometa ma ka huelo o ka Liona i keia pule, aka, ma ka la 16 o Sepatemaba, e pii pu ana me ka la. Hiki ke kōkua i ka hoʻohana ʻana i kahi polokalamu nānā hōkū iā ʻoe e ʻimi i ka comet a hoʻoholo inā ʻike ʻia paha ia e ʻike haʻahaʻa i ka pae.

No ka mea he ʻewalu wale nō degere ma luna o ka lewa i ka lā 13 o Kepakemapa, pono ʻoe i kahi ʻike maka ʻole o ka lewa e ʻike ai. I kēlā me kēia kakahiaka, e haʻahaʻa a haʻahaʻa i ka manawa like a nalowale i ka ʻālohilohi o ka lā. Eia nō naʻe, ʻo ka mahina puāhiʻe e hele ana i ka mahina hou o Sepatemaba e hāʻawi i ka lani ʻeleʻele e kōkua i ka ʻike ʻana iā Comet Nishimura.

Ua ʻike ʻia e ka mea kilo hōkū ʻo Hideo Nishimura o Kakegawa City, Iapana, i ka lā 12 o ʻAukake, ua hoʻohuli ʻo Comet Nishimura i ka manaʻo o ka poʻe kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi a me nā mea nānā lewa a puni ka honua. Ua ʻike kēia poʻe hoihoi i ka nalo ʻana o ka huelo o ka comet ma muli o kahi hanana wehe ʻana i ka makani ikaika o ka lā.

E hoʻokokoke loa ana ka comet i ka lā, i kapa ʻia ʻo perihelion, ma ka lā 18 o Kepakemapa. Inā ola ʻo ia i ka hoʻomālamalama ʻana o ka lā, e poʻo ia a puni ka lā a ʻike ʻia e ka poʻe nānā ma ka Hema Hema. Ma kēia hiʻohiʻona, e ʻike ʻia ma ka lani komohana i ka napoʻo ʻana o ka lā a hiki i ka hopena o ka mahina.

Inā makemake ʻoe e ʻimi hou aku i ka lani o ka pō a i ʻole e nānā pono iā Comet Nishimura, e noʻonoʻo e hoʻokomo kālā i loko o nā binoculars a i ʻole ke telescope. Loaʻa nā koho like ʻole e kōkua iā ʻoe e hoʻomaikaʻi i kāu ʻike ʻike hōkū a i ʻole ka hopu ʻana i nā kiʻi ʻoniʻoni nani.

Nā kumuwaiwai: TheSkyLive.com