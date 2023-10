Hōʻike ka Aquifer Drainage ma Martian Chaotic Terrains i nā hōʻike o ka loko lepo kahiko

Ua ʻike ʻia kahi ʻike makaʻāinana e kahi hui hui i alakaʻi ʻia e ka Planetary Science Institute's Alexis Rodriguez i nā hōʻike o nā pāpū sedimentary i hana ʻia e ka aquifer drainage i loko o nā ʻano hiolo Martian i kapa ʻia he ʻāina chaotic. Ua nānā ka poʻe noiʻi i kahi ʻāpana sedimentary i loko o Hydraotes Chaos, a lākou e wehewehe nei ʻo ke koena o kahi loko lepo i hana ʻia e nā hoʻokuʻu ʻana mai nā stratigraphy pōhaku lepo i hoʻopaʻa ʻia i ke kinoea mai kahi kokoke i 4 biliona makahiki i hala. Kūlike kēia manawa me ka manawa i noho ai ka ʻili o Mars. ʻO nā sediment i loaʻa ma kēia wahi he mau hōʻike o ke ola kahiko.

ʻO ka noiʻi, i kapa ʻia ʻo "E ʻimi ana i nā hōʻike o waena o Amazonian aquifer sedimentary outburst residues in a Martian chaotic terrain" a paʻi ʻia ma Nature Scientific Reports, he hana hui pū me nā mea kākau pū mai NASA Ames Research Center, University of Arizona, Autonomous University of Barcelona, ​​Blue Marble Space Institute of Science, a me ke Kulanui o Florida.

ʻO kekahi o nā mea hoihoi loa, ʻo ia ka loaʻa ʻana o nā lua pele lepo a me nā diapirs ma Hydraotes Chaos, ka mea i laha a manaʻo ʻia ʻo ia ka hopena o ka lua pele sedimentary. Ma kahi o ka pelemaka a me ka pele, hiki i ka lepo pulu a me ka paʻakai a haki i ka ʻili, a lilo i puʻu a kahe. Loaʻa kēia mau puʻu ma luna o nā mea papahele ʻāina huʻihuʻi a ʻaʻole ma luna o nā mesas, e hōʻike ana i kahi loulou i ka haku mele ʻana ma mua o ka genesis e nā pūʻali hoʻonui kūloko i hana ʻia e ka piʻi magmatic.

He hana koʻikoʻi ka noiʻi i ka hoʻomaopopo ʻana i ka mōʻaukala honua a me ka noho ʻana o Mars. Hōʻike ia i ke koʻikoʻi o ka noiʻi ʻana i kēia mau ʻāina huʻihuʻi, no ka mea hiki iā lākou ke paʻa i nā hōʻailona i ke ola ʻana o ke ola i hala ma ka honua ʻulaʻula. Ke hoʻomau nei ka ʻimi ʻana o Mars, ʻo ke aʻo hou ʻana i ka hoʻoheheʻe wai a me ka hoʻokumu ʻana i ka sediment e lilo i mea kōkua i ka wehe ʻana i nā mea pohihihi o ka honua i hala.

Sources:

– ʻO ka hoʻopuka paʻi a Planetary Science Institute

– Nature Scientific Reports