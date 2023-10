ʻO ka emi ʻana o ka hau Antartika e hoʻāla i nā hopohopo no ka honua a me New Zealand

Ua hoʻāla ʻia ka manaʻo koʻikoʻi e pili ana i nā hoʻololi weliweli i hana ʻia ma Antarctica i kahi hui kūwaho o ka Antarctic Science Platform ma Wellington, e pili ana i ka emi nui o ka hau kai i ka hoʻoilo i hala. ʻElua mau lālā koʻikoʻi o ka Pūnaehana ʻEpekema, ʻo Polofesa Nick Golledge lāua ʻo Dr Bella Duncan, ʻelua mai Victoria University of Wellington's Antarctic Research Center, i hōʻike i ko lākou hopohopo e pili ana i nā hopena o ka emi ʻana o ka hau kai ma Antarctica no ke kaiāulu honua, me New Zealand.

Ua paʻi ʻia kahi ʻatikala hou ma Communications Earth and Environment i ka liʻiliʻi loa o ka hau kai Antarctic i ʻike ʻia ma Pepeluali 2023, e hōʻike ana he mea nui ka hoʻomehana ʻana o ka moana i ka neʻe ʻana i ka hau i kahi kūlana haʻahaʻa hou. Hōʻike kēia ua hoʻololi ʻia nā kaʻina hana e pili ana i ka uhi ʻana o ka hau kai ma Antarctica.

Wahi a Polofesa Nick Golledge, wānana nā kumu hoʻohālike i ka emi mau ʻana o ka hau kai Antarctic i nā makahiki e hiki mai ana, ʻoiai ma lalo o nā hiʻohiʻona hoʻohaʻahaʻa hoʻoheheʻe ʻana i nā kinoea hoʻomehana honua. He mea koʻikoʻi ka hoʻemi ʻana i ka hau kai no ka mea he kuleana koʻikoʻi ia i ka hana ʻana o Antarctic Bottom Water, kekahi o nā au kai nui o ka honua. ʻO ka hoʻohaunaele ʻana i kona kaʻa ʻana he hopena nui loa ia no ke aniau honua, me ka ʻāina ʻo Wairarapa. Eia kekahi, ʻo ka emi ʻana o ka hau kai he mea weliweli loa ia i ka Emperor penguins, no ka mea, hilinaʻi nui lākou iā ia no ka hānau ʻana.

Kaʻana like ʻo Dr Bella Duncan i nā manaʻo hopohopo o Polofesa Golledge. ʻO ke aʻo ʻana i nā moʻolelo mōʻaukala o ke kaiapuni Antarctic e hōʻike ana e hoʻomau ʻia nā loli o kēia manawa, e alakaʻi ana i nā hopena koʻikoʻi i ke aniau kūloko a me ka honua, nā pae kai, a me nā kaiaola. ʻO ka pōʻino i hana ʻia e ka makani ʻino Gabrielle i kēia makahiki he kumu hoʻohālike koʻikoʻi o ka hopena o ka lewa mahana, kahi e paʻa ai ka wai a hoʻonui i ka nui o ka ua. Me ka manaʻolana o nā hanana ʻino loa, ʻoi aku ka nui o ka hana wikiwiki e hoʻoponopono i ka hoʻololi ʻana i ke aniau, ʻoiai e hakakā nei nā ʻepekema ʻepekema e haʻi i ka wikiwiki o ke kūlana.

Sources:

– ʻatikala Ka Honua a me ke Kaiapuni