Ke Kaʻi ʻana o ke kanaka i ka nalowale o nā lālā he nui i ka lāʻau o ke ola, ʻike ʻia ka haʻawina

Ua ʻōlelo ʻia kahi noiʻi hou e pili ana i ka hoʻoweliweli ʻana o ke ono o ka luku nui ʻia e nā hana a ke kanaka, e ʻōlelo ana ke alakaʻi nei nā kānaka i ka nalowale o nā lālā holoʻokoʻa o ka "Laau o ke Ola." ʻO ke aʻo ʻana, i paʻi ʻia ma ka Proceedings of the National Academy of Sciences, he mea kū hoʻokahi no ka mea e nānā ana i ka pau ʻana o nā genera holoʻokoʻa ma mua o nā ʻano ʻano like ʻole.

Ua nānā ka poʻe noiʻi i nā ʻano vertebrate (koe i ka iʻa) a ʻike ʻia mai loko o ka 5,400 genera i aʻo ʻia, 73 i pau i nā makahiki he 500 i hala, me ka hapa nui o lākou e nalowale ana i nā kenekulia ʻelua i hala. ʻOi aku ka kiʻekiʻe o kēia hoʻopau ʻana ma mua o ka mea i manaʻo ʻia ma muli o nā kuhi mai ka moʻolelo mōʻalihaku.

ʻO nā hana kanaka e like me ka luku ʻia ʻana o ka nohona, ka lawaiʻa nui ʻana, a me ka hopu holoholona ke kumu nui o kēia pilikia hoʻopau. Hiki ke loaʻa nā hopena lōʻihi i ka nalowale o hoʻokahi genus no kahi kaiaola holoʻokoʻa. ʻO Gerardo Ceballos ka mea kākau o ka noiʻi, e hōʻike ana i ka wikiwiki o ke kūlana, me ka ʻōlelo ʻana, "ʻO kā mākou hopohopo ʻo ia ... ke nalowale wikiwiki nei mākou i nā mea, ʻo ia ka mea e hōʻailona ai i ka hāʻule ʻana o ka moʻomeheu."

ʻOiai ke ʻae nei ka poʻe akamai a pau he mea weliweli ka nui o ka luku ʻana i kēia manawa, inā paha he ʻeono kēia o ka luku nui ʻana he mea ia e hoʻopaʻapaʻa ai. Ua wehewehe ka poʻe ʻepekema i ka pau ʻana o ka lehulehu ma ke ʻano he 75% o nā ʻano mea i nalowale i kahi manawa pōkole. Wahi a Robert Cowie, he kanaka noiʻi olaola ma ke Kulanui o Hawaii, me ka hoʻohana ʻana i kēia wehewehe ʻana, ʻaʻole i hiki mai ke ono o ka luku nui ʻana.

Eia nō naʻe, ʻo nā ʻike a ka noiʻi o nā lālā holoʻokoʻa o ka lāʻau o ke ola e nalowale ana e hōʻike ana i ka paʻakikī o ke kūlana. Hōʻike kēia haʻawina i ka pono wikiwiki o ka hana e mālama i nā mea olaola a pale i ka wā e hiki mai ana o ke kanaka.

Sources:

– Ceballos, G., et al. (2023). Hoʻopau olaola ma o ke ono o ka hoʻopau ʻia ʻana o ka lehulehu i hōʻailona ʻia e ka pohō a me ka emi ʻana o ka heluna kanaka vertebrate. Nā hana o ka National Academy of Science.

- Ka wanaʻao, Kepakemapa 20, 2023