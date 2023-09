Ke alakaʻi nei ke kanaka i ka nalo ʻana o nā lālā holoʻokoʻa o ka lāʻau o ke ola, ʻōlelo aʻe i ka haʻawina hou

Ua hōʻike ʻia kahi noiʻi hou i paʻi ʻia ma Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) e hoʻopau nā kānaka i nā lālā holoʻokoʻa o ka "Laau o ke Ola," e hāpai ana i nā hopohopo e pili ana i ke ono o ka luku nui ʻana. ʻO ka haʻawina, i alakaʻi ʻia e nā mea noiʻi ma ka National Autonomous University of Mexico, e nānā ana i ka pau ʻana o nā genera holoʻokoʻa, ʻo ia ka hoʻokaʻawale ʻana ma waena o nā ʻano a me nā ʻohana.

ʻAʻole e like me nā haʻawina mua i nānā wale i ka nalowale o kēlā me kēia ʻano, ke kālailai nei kēia noiʻi i ka nalowale o nā genera holoʻokoʻa. He hāʻawi koʻikoʻi ia no ka mea e hāʻawi ana i ka ʻike hohonu o ka nui o ka pau ʻana o kēia manawa. Ua hōʻike ʻo Polofesa Gerardo Ceballos, kekahi o nā mea kākau o ka noiʻi, ua like ka paʻakikī o ka hoʻopau ʻana e like me ka pilikia o ka hoʻololi ʻana i ke aniau akā ʻike pinepine ʻia.

Ma ka nānā ʻana i nā ʻikepili mai ka International Union for Conservation of Nature (IUCN), ua ʻike nā mea noiʻi ua pau nā genera 73 i nā makahiki he 500 i hala iho nei, me ka hapa nui o nā mea i pau i nā kenekulia ʻelua i hala. He mea weliweli kēia, no ka mea, ma muli o ka nui o ka make ma mua, ʻelua wale nō genera i nalowale i ka manawa like.

Hōʻike ka haʻawina i nā hana a ke kanaka e like me ka luku ʻana i ka nohona, ka lawaiʻa nui ʻana, a me ka hahai holoholona ke kumu nui o kēia mau luku ʻana. Hiki ke loaʻa nā hopena lōʻihi i ka nalo ʻana o hoʻokahi genus no nā kaiaola. Manaʻo ka poʻe noiʻi e koi ʻia ka hana wikiwiki e pale aku i ka nalowale a me ka hāʻule ʻana o nā lāhui.

ʻOiai aia ka manaʻo i waena o nā poʻe loea e hopohopo nei ka nui o ka luku ʻana i kēia manawa, inā paha ia e hoʻokō i nā pae hoʻohālike no ke ono o ka hoʻopau ʻia ʻana he kumuhana o ka hoʻopaʻapaʻa. Ua wehewehe ʻia ka hoʻopau ʻia e like me ka nalowale o 75% o nā ʻano i loko o kahi manawa pōkole. Eia nō naʻe, inā hoʻomau a piʻi paha ka nui o ka luku ʻana i kēia manawa, hiki ke hoʻopau nui ʻia.

Hōʻike nā mea kākau o ke aʻo ʻana i ka pono e hana mua i ka pale a me ka hoʻihoʻi ʻana i nā wahi kūlohelohe i mea e pale ai i ka pau ʻana. Manaʻo lākou he hiki ke hoʻopakele i nā genera he nui inā e hana koke ʻia.

Nā Puna: Nā hana o ka National Academy of Science (PNAS)

Nā wehewehena:

Genera: Ma ka hoʻokaʻawale ʻana o nā mea ola, ʻo ka genus kahi kūlana ma waena o nā ʻano a me ka ʻohana.

ʻAnoʻano: He pūʻulu o nā mea ola e like me nā ʻano like a hiki ke hoʻohua hou e hoʻohua mai i nā hua momona.

Hoʻopau nui: ʻO ka nalowale wikiwiki o ka hapa nui o nā ʻano i loko o kahi manawa pōkole, e alakaʻi ana i nā loli kaiaola nui a me nā loli.

Laau o ke Ola: He hōʻike hoʻohālikelike o nā pilina ma waena o nā ʻano ʻano like ʻole, e ʻimi ana i kā lākou moʻolelo evolutionary i kahi kupuna maʻamau.