ʻO nā hoʻohālikelike hou i nā palena o ka ʻimi ʻana i ka lewa ma nā lewa malihini

21 Nowemapa 2023 - Ke hoʻomau nei ka poʻe ʻepekema i ka pana ʻana i nā palena o ka ʻimi ʻana i ka lewa, ua hoʻomālamalama ka noiʻi hou mai ka European Space Agency (ESA) i nā pilikia o ka hoʻokele ʻana i nā lewa malihini o Uranus a me Neptune. Ma ke alakaʻi ʻana i nā simulation ma ka hypersonic plasma T6 Stalker Tunnel ma ke Kulanui o Oxford, manaʻo ka ESA e wehe i ka hiki no nā mikionale e hiki mai ana i kēia mau nunui hau enigmatic.

ʻO ka hypersonic plasma T6 Stalker Tunnel ke kū nei ma ke ʻano he ʻūhā makani wikiwiki loa o ʻEulopa, e kaena ana i ka hiki ke hoʻoulu i nā kahe makani ma mua o 20 mau kilomita i kekona. Pono kēia wikiwiki kupaianaha no ka hoʻopili ʻana i nā kūlana kiʻekiʻe e pono ai kahi mokulele mokulele e hoʻomanawanui i ka wā e hele ana i nā lewa ʻino o kēia mau hōkūhele mamao. Eia kekahi, ua hāʻawi ka University of Stuttgart's High Enthalpy Flow Diagnostics Group (HEFDiG) i Kelemania i ko lākou ʻike ma ka hoʻohana ʻana i kahi pūnana makani like no nā hoʻokolohua.

ESA aerothermodynamics engineer Louis Walpot e hoʻokūpaʻa i nā pilikia nui i ka wā e hoʻouna ai i nā mea hoʻokolohua i nā lewa o Uranus a me Neptune. ʻAʻole pono kēia mau ʻimi noiʻi e kū i nā puʻe kiʻekiʻe a me nā mahana, akā pono lākou e hoʻomanawanui i ka pōʻino o nā kinoea kūikawā, me ka hydrogen, helium, a me ka methane.

Hōʻike maopopo ʻia nā hoʻohālikelike i alakaʻi ʻia e HEFDiG i nā kūlana weliweli e ʻike ʻia e ka mea noiʻi ma ke komo ʻana i ka lewa hau pilikua. ʻO ka ʻimi hoʻohālikelike i loko o ke wikiō e hoʻomanawanui i ka hoʻouka kaua ʻana mai nā kinoea malihini, e hōʻike hou ana i ka pono o nā ʻōnaehana pale wela ikaika a me ka ʻenekinia holomua e hōʻoia i ke ola ʻana o nā lako hana koʻikoʻi.

I kēia manawa, ʻo ka wikiwiki komo i manaʻo ʻia no kahi noiʻi e komo ana i Uranus ma kahi o 25 mau kilomita i kekona. Eia nō naʻe, hiki i nā ʻepekema ke hoʻokō i ka wikiwiki hoʻohālikelike a hiki i 19 mau kilomita i kekona. No ka wehe ʻana i ke ala no nā mikionali e hiki mai ana i kēia mau hokele mamao, ua hoʻoikaika ʻo Walpot i ka pono e hoʻomaikaʻi i nā keʻena hoʻāʻo i kēia manawa e hoʻopili pololei i nā haku mele a me nā wikiwiki i ʻike ʻia ma Uranus a me Neptune.

Hōʻike kēia noiʻi i kahi hana koʻikoʻi i ka wehe ʻana i nā mea pohihihi i hūnā ʻia i loko o ka hau hau o Uranus a me Neptune. Ke hoʻomau nei ka ESA i ka ʻimi ʻana i nā mea hiki, ke hana luhi nei ka poʻe ʻepekema a me nā ʻenekinia e lanakila i nā pilikia he nui e hiki ai i ke kanaka ke hoʻomaopopo i kēia mau kino lani hoihoi.

