Hoʻohana ka poʻe noiʻi i ke kelepona lekiō nunui Meterwave e aʻo i ka Ionosphere o ka Honua

Ua hana nui nā mea noiʻi i ke aʻo ʻana i ka ionosphere o ka honua ma o ka hoʻohana ʻana i ka Giant Meterwave Radio Telescope (GMRT) ma kahi o nā mākaʻikaʻi ukali kuʻuna. ʻO ka GMRT, aia ma ka ʻāpana latitu haʻahaʻa, ua hōʻoia maikaʻi i ka ʻike ʻana a me ka ʻike ʻana i nā haunaele i ka ionosphere. Hāʻawi kēia noiʻi i kahi ʻike maikaʻi o ka ionosphere, hiki ke loaʻa i nā hopena no ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka pololei o nā lawelawe GPS, a me ke aʻo ʻana i nā aniani lekiō.

ʻO ka mea kākau nui o ka noiʻi ʻana, ʻo Sarvesh Mangala o ka National Center for Radio Astrophysics, a me kāna kumu aʻoaʻo Prof Abhirup Datta o IIT-Indore, ua ʻike maikaʻi ʻia ka nui o nā pilikia ionospheric huakaʻi medium-scale (TIDs) a me nā TID liʻiliʻi me ka hoʻohana ʻana i ka GMRT. Ua ʻike ʻia kēia mau haunaele ma nā alapine o 235 MHz a me 610 MHz.

Ua hōʻike ka haʻawina i nā loli i manaʻo ʻole ʻia i ka ionosphere i nā hola o ka puka ʻana o ka lā, nā haunaele ionospheric nui, a me nā hale liʻiliʻi e neʻe ana i ka ʻaoʻao like. Hoʻopiʻi kēia nānā i nā haʻawina mua a hōʻike i ke koʻikoʻi o ka hoʻohana ʻana i nā mea hana haʻahaʻa latitude, e like me ka GMRT, e ʻike pono i nā loli i ka density electron o ka ionosphere.

Ma ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka ʻike a me nā hiʻohiʻona o ka ionosphere, hiki i kēia noiʻi ke alakaʻi i nā ʻenehana ʻoi aku ka maikaʻi a me nā ana kūpono no ka hoʻokele a me ke kamaʻilio. ʻO ka naʻau kūʻokoʻa o ka GMRT e hiki ai ke ana pololei i nā ʻokoʻa ionospheric, ʻoi aku ma mua o ka hiki o nā GPS a me nā mea kani radar.

Ke wehe nei kēia hopena i nā ala hou no ka noiʻi ʻana me ka hoʻohana ʻana i ka GMRT. Ua ʻōlelo ʻo Yashwant Gupta, Luna Hoʻokele o ka National Center for Radio Astrophysics, ua hōʻoia kēia hoʻokō i ko lākou manaʻoʻiʻo i ka hiki o ka GMRT a hōʻike i ke koʻikoʻi o kēia noiʻi i ka holomua ʻana i ko mākou ʻike i ka ionosphere.

