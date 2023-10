Hōʻike ʻia nā ʻike hou i ka Ionosphere o ka Honua e ka Radio Telescope

Ua ʻike ka poʻe noiʻi i kahi ʻike e pili ana i nā haunaele o ka honua ionosphere e hoʻohana ana i ka Giant Meterwave Radio Telescope (GMRT) no ka manawa mua. ʻO ka ionosphere kahi papa koʻikoʻi o ka lewa o ka Honua e hana koʻikoʻi i nā ʻenehana like ʻole e like me nā lawelawe GPS a me nā haʻawina radio galaxy. Ma ke aʻo ʻana i ka ionosphere, hiki i nā ʻepekema ke hoʻomaikaʻi i ka pololei o ke kūlana, hoʻokele, a me nā lawelawe manawa.

ʻO ke aʻo ʻana, i paʻi ʻia ma ka puke moʻolelo Geophysical Research Letters, alakaʻi ʻia e Sarvesh Mangala o ka National Center for Radio Astrophysics. ʻO Mangala, a me kāna kumu aʻoaʻo ʻo Prof Abhirup Datta o IIT-Indore, ua ʻike maikaʻi ʻia a hōʻike i nā ʻano like ʻole o nā pilikia ionospheric me ka hoʻohana ʻana i ka GMRT.

Ua ʻike ka poʻe noiʻi i nā pilikia ionospheric huakaʻi waena (TIDs) me ka laulā o 100 a 300 km, a me nā TID liʻiliʻi ma kahi o 10 km. Ua ʻike ʻia kēia mau haunaele ma nā alapine o 235 MHz a me 610 MHz ma kahi kokoke ʻeiwa hola nānā.

ʻO kekahi o nā ʻike koʻikoʻi o ke aʻo ʻana ʻo ia nā loli i manaʻo ʻole ʻia i ka ionosphere i nā hola o ka puka ʻana o ka lā. Ua ʻike pū nā mea noiʻi i nā haunaele ionospheric koʻikoʻi a me nā hale liʻiliʻi liʻiliʻi e neʻe ana i ka ʻaoʻao like.

ʻO ka mea ʻokoʻa kēia haʻawina ʻo ia ka hoʻohana ʻana i kahi mea kani haʻahaʻa latitude e like me ka GMRT, kahi i hoʻokomo ʻia ma kahi kokoke i ka equator magnetic o ka Honua. ʻO nā haʻawina mua i kālele nui ʻia i nā haunaele ionospheric ma waena o ka latitu a me ka latitu kiʻekiʻe. Ua ʻae ʻia ka naʻau kūʻokoʻa o ka GMRT no nā ana pololei o nā ʻokoʻa ionospheric, ʻoi aku ma mua o ka hiki o ka GPS a me nā mea kani radar.

ʻO nā hopena o kēia noiʻi e hoʻonui i ko mākou ʻike i ka ionosphere a kōkua i ka hoʻomohala ʻana i nā ʻenehana kūpono no ka hoʻokele a me ke kamaʻilio. Ua hōʻike ʻia ka GMRT he mea hana pono no ke aʻo ʻana i nā hanana ionospheric, e hōʻike ana i kona hiki ke holomua hou ma kēia kahua noiʻi.

Sources:

- Geophysical Research Letters, kahi puke pai i nānā ʻia e nā hoa

– National Center for Radio Astrophysics

– Tata Institute of Fundamental Research