Ua hoʻohana ʻia ka Telescope Radio Giant Meterwave no ke aʻo ʻana i nā haunaele ma ka honua ionosphere

Ua hoʻohana nā mea noiʻi i ka Giant Meterwave Radio Telescope (GMRT) e aʻo i nā haunaele i ka ionosphere o ka Honua no ka manawa mua. Ma mua, ua hana ʻia nā ʻike o ka ionosphere me ka hoʻohana ʻana i nā satelite. Ma ka hoʻomaikaʻi ʻana i ko mākou ʻike i ka ionosphere, hiki i kēia noiʻi ke hoʻonui i ka pololei o ka hoʻonohonoho ʻana, hoʻokele, a me nā lawelawe manawa, a me ka hoʻomaʻamaʻa ʻana i ke aʻo ʻana o nā lekiō lekiō. ʻO ke aʻo ʻana, i paʻi ʻia ma ka puke moʻolelo Geophysical Research Letters, alakaʻi ʻia e Sarvesh Mangala mai ka National Center for Radio Astrophysics.

Ua ʻike maikaʻi ka hui i nā pilikia ionospheric huakaʻi waena (TIDs) me ka laulā o 100 a 300 km a me nā TID liʻiliʻi ma kahi o 10 km me ka hoʻohana ʻana i ka GMRT. Ua hana ʻia kēia mau ʻike ma nā alapine o 235 MHz a me 610 MHz. Ua hōʻike ʻia ka noiʻi ʻana i nā loli i manaʻo ʻole ʻia i ka ionosphere i nā hola o ka puka ʻana o ka lā, nā haunaele ionospheric koʻikoʻi, a me nā hale liʻiliʻi e neʻe ana i ka ʻaoʻao like.

ʻO ka ʻike "kūikaʻi" o ka GMRT i hiki ai i nā mea noiʻi ke ʻike a ʻike i nā TID i loko o ka nānā ʻana he ʻeiwa mau hola i mālama ʻia ma ʻAukake 5-6, 2012. ʻO kēia haʻawina kekahi o nā mea mua e hoʻohana pono i kahi mea kani haʻahaʻa haʻahaʻa (aia kokoke i ka honua magnetic. equator) no ka ʻike ʻana i nā loli i ka nui o ka electron ma ka ionosphere.

Hiki i nā ʻike o kēia noiʻi ke hoʻomaikaʻi i ka ʻike a me nā hiʻohiʻona o ka ionosphere, e alakaʻi ana i ka holomua o nā ʻenehana a me nā ana pololei ʻoi aku no ka hoʻokele a me ke kamaʻilio. ʻO ka GMRT, ʻoiai ʻaʻole ia he noiʻi kuʻuna no ka hoʻopaʻa ʻana i ka ionosphere, ua hōʻoia i ka maikaʻi loa i ka ʻike ʻana i nā ʻano ionospheric like ʻole.

Hāʻawi ka GMRT i ka ʻike kiʻekiʻe ma mua o ka GPS a me nā mea kani radar, e hiki ai ke ana pololei i nā ʻano like ʻole ionospheric. Ua hōʻike kēia haʻawina i ka hiki i ka GMRT ke wehe i nā ala hou o ka noiʻi ma kēia kahua.

Source: The New Indian Express