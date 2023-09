LIONESS: ʻO ke kiʻi hoʻonā kiʻekiʻe o ka lolo ola kino

Ua hoʻomohala nā mea noiʻi ma ka Institute of Science and Technology Austria i kahi kiʻi kiʻi honua a me ka ʻenehana hana hou i kapa ʻia ʻo LIONESS. Hāʻawi kēia ʻenehana hou i ke kiʻi hoʻonā kiʻekiʻe o ka ʻiʻo lolo ola, e ʻae i nā ʻepekema e nānā iā ia i ka kikoʻī nanoscale 3D manawa maoli.

ʻO ka lolo kanaka, me kāna mau neurons 86 biliona, ʻo ia kekahi o nā hiʻohiʻona paʻakikī i ʻike ʻia e nā ʻepekema. ʻO ka hoʻomaopopo ʻana i ka hana paʻakikī o ka lolo e pono ai nā ʻenehana holomua e hiki ke hoʻokaʻawale i nā pānaʻi minuke e hana nei ma nā pae microscopic. He kuleana koʻikoʻi ka hana kiʻi i ka noiʻi neuroscience ma o ka hāʻawi ʻana i nā ʻike i ka paʻakikī o ka ʻiʻo lolo.

ʻO LIONESS, ʻo ia ka Live Information Optimized Nanoscopy Enabling Saturated Segmentation, he pipeline ia e hiki ai ke kiʻi piha, hana hou, a me ka nānā ʻana o ka ʻiʻo lolo ola me ka hoʻonā spatial i ʻike ʻole ʻia. Ma ke kiʻi ʻana i ka ʻiʻo i nā manawa he nui, hiki i ka LIONESS ke hiki i nā mea noiʻi ke nānā a ana i ka biology cellular dynamic i loko o ka lolo i ka manawa.

Aia ka ikaika o LIONESS i kāna optics i hoʻomaʻemaʻe ʻia a me kāna hoʻohana ʻana i ka naʻauao artificial (AI). Hoʻonui ka ʻāpana AI i ka maikaʻi o ke kiʻi a hoʻomaopopo i nā hale kelepona ʻokoʻa i loko o ke kaiapuni neuronal paʻa. ʻO kēia ʻenehana ka hopena o ka hana like ʻana ma waena o nā hui noiʻi lehulehu a me nā ʻāpana lawelawe ʻepekema.

ʻO nā ʻano hana kiʻi mua, e like me Electron Microscopy a me Light Microscopy, he mau palena i ka wā e hiki mai ana i ke kiʻi ʻana i ka ʻiʻo lolo ola. Pono ka Electron Microscopy e hoʻoponopono i ka hāpana a hoʻokaʻawale kino iā ia, e hopena i ka nalowale o ka ʻike ikaika. ʻO Light Microscopy, ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, he palena palena ʻole i hiki ke hopu i nā kikoʻī kelepona koʻikoʻi.

Ua lanakila ʻo LIONESS i kēia mau pilikia ma o ka hoʻohana ʻana i ka Super-resolution Light Microscopy, ʻo ia hoʻi ka ʻenehana SUSHI, i hui pū ʻia me nā kūlana kiʻi wikiwiki a mālie. ʻAe kēia i ka isotropic super-resolution imaging e hōʻike ana i nā ʻāpana cellular o ka ʻiʻo lolo i ka kikoʻī nanoscale 3D.

Hoʻopili ʻia ka ʻikepili i hōʻiliʻili ʻia e LIONESS ma o nā algorithm aʻo hohonu e hoʻopiha i nā ʻike hou aʻe e pili ana i ke ʻano o ka ʻiʻo o ka lolo a ʻike maʻalahi i nā hale neuronal. Loaʻa kēia ʻenehana hou i kahi hoʻonā ma kahi o 130 nanometers, ʻoiai e mālama ana i ka pono o ka ʻiʻo o ka lolo ola.

Ua wehe ʻo LIONESS i nā mea hou no ke aʻo ʻana i ka dynamics a me ka paʻakikī o ka lolo. Hāʻawi ia i nā mea noiʻi me kahi mea hana ikaika e noiʻi i ka hana paʻakikī o ka lolo, hiki ke alakaʻi i kahi ʻike maikaʻi aʻe o nā maʻi neurological a me ka hoʻomohala ʻana i nā lāʻau lapaʻau.

Sources:

– Institute of Science and Technology Austria (ISTA)

– ʻO ka hui o Johann Danzl ma ISTA