Ua ʻike nā kānaka ʻepekema i ka Mechanism Chemical o nā Nanodiamonds-Coated Silica no ka Quantum Computing a me Biolabeling.

Ua ʻike nā mea noiʻi mai ke Kulanui o San Jose State (SJSU) i ke ʻano hoʻopaʻa ʻana i kuleana no ka hoʻokumu ʻana i nā pūpū silica like ʻole ma nā nanodiamonds. Ua hoʻohana ka hui i nā kukui X ikaika i hana ʻia e Stanford Synchrotron Radiation Lightsource (SSRL) ma ka SLAC National Accelerator Laboratory e aʻo i nā nanomaterials. ʻO nā hopena, i paʻi ʻia ma ka puke pai ʻo ACS Nanoscience Au, hāʻawi i nā ʻike koʻikoʻi i ka kemika i komo i ka hana ʻana i nā nanodiamonds silica-coated.

ʻO Nanodiamonds nā daimana synthetic ultra-liʻiliʻi me nā waiwai kupaianaha. ʻOiai ka liʻiliʻi liʻiliʻi, loaʻa i nā nanodiamonds nā lattices kalapona maikaʻi loa, a hiki iā lākou ke hōʻike i nā pane i nā māla magnetic, nā māla uila, a me nā kukui ma ka lumi wela. ʻO kēia mau hiʻohiʻona kūʻokoʻa e kūpono i nā nanodiamonds no nā noi like ʻole, me ka computing quantum a me ka biolabeling o nā cell.

No ka hoʻonui ʻana i ka hana o nā nanodiamonds, ua huli nā mea noiʻi i ka uhi ʻana i nā ʻāpana daimana me ka silica. ʻAʻole hāʻawi wale ʻo Silica i kahi pūpū maʻemaʻe a pale no nā nanodiamonds akā hiki nō hoʻi i ka hoʻololi ʻana i ka ʻili. Ma ka hoʻohui ʻana i nā hōʻailona kikoʻī i ka uhi silica, hiki i nā ʻepekema ke kuhikuhi i nā nanodiamonds e kuhikuhi i nā cell a i ʻole nā ​​wahi kikoʻī. He mea koʻikoʻi kēia mana i ka neʻe ʻana o ka nanodiamond no nā noi i ka biomedicine a me ka biotechnology.

No nā makahiki he ʻumi, ua kānalua ka poʻe ʻepekema i ka hana ma hope o ka hoʻokumu ʻia ʻana o ka uhi silica ma nā nanodiamonds. Ua ʻike nā mea noiʻi SJSU he hana koʻikoʻi nā hui kemika waiʻona ma ka ʻili nanodiamond i ka hoʻoikaika ʻana i ka ulu ʻana o nā pūpū silica. Ua ʻike lākou ʻo ka hoʻokomo ʻana o ka ammonium hydroxide me ka ethanol i ka wā o ka uhi ʻana e alakaʻi i ka hana ʻana o kēia mau pūʻulu waiʻona.

No ka nānā ʻana i nā ʻili i hūnā ʻia ma lalo o ka uhi silica, ua hoʻohana nā mea noiʻi ma SJSU i nā keʻena X-ray o SSRL. Ua hoʻohana lākou i kahi mea ʻike hoʻololi, kahi thermometer super-sensitive, e ʻike i nā loli wela a hoʻololi iā lākou i ka ikehu X-ray. Ma o ka X-ray absorption spectroscopy (XAS), ua noiʻi ka hui i nā ʻili o nā nanodiamonds a ua ana i ka mānoanoa o ka uhi silica ma kahi pālākiō nanometer. Ua hōʻike nā hopena i ka pono o XAS no ke aʻo ʻana i nā mea i lalo e like me nā nanodiamonds.

ʻO ka ʻike i loaʻa mai ka hoʻomaopopo ʻana i ka mīkini hoʻopaʻa ʻana o nā nanodiamonds silica-coated i wehe i nā ala hou no nā mea noiʻi. Hoʻolālā ʻo Abraham Wolcott, ka mea noiʻi nui o ke aʻo ʻana, e ʻimi i ka hoʻohana ʻana i nā mea ʻē aʻe, e like me ka titanium a me ka zinc oxides, e uhi ai i nā nanodiamonds. Hiki i kēia mau uhi ʻokoʻa ke hoʻonui i nā noi o nā nanodiamonds i ka quantum sensing a me ka lepili biological.

Hāʻawi nā ʻike o kēia noiʻi i nā ʻike koʻikoʻi i ka kemika o nā uhi nanodiamond a hāʻawi i nā manawa kūpono no ka hoʻomaʻamaʻa ʻana i ka pūpū silica a me ka ʻimi ʻana i nā mea uhi ʻē aʻe. Me ka ʻike maikaʻi aʻe o ka hana kemika ma hope o nā nanodiamonds i uhi ʻia i ka silica, hiki i nā mea noiʻi ke hoʻomau i ka wehe ʻana i ka hiki o kēia mau daimana liʻiliʻi no ka helu helu quantum a me nā noi biolabeling.

Source:

– Perla J. Sandoval et al, Quantum Diamonds at the Beach: Chemical Insights into Silica Growth on Nanoscale Diamond using Multimodal Characterization and Simulation, ACS Nanoscience Au (2023). DOI: 10.1021/acsnanoscienceau.3c00033