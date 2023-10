Title: Understanding Cookies: Enhancing Site Navigation and Personalizing Ads

hōʻuluʻulu manaʻo:

Ke manaʻo nei kēia ʻatikala e hāʻawi i ka ʻike piha o nā kuki, ka nānā ʻana i ke ʻano o ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka hoʻokele pūnaewele, hoʻopilikino i nā hoʻolaha, a kōkua i nā hana kūʻai. Ma ka wehewehe ʻana, he faila kikokikona liʻiliʻi nā kuki i mālama ʻia ma ka hāmeʻa o ka mea hoʻohana i loaʻa ka ʻike e pili ana i kā lākou hana pūnaewele a me nā makemake. Ke ʻae nā mea hoʻohana i nā kuki, ʻae lākou i ka hōʻiliʻili a me ka hana ʻana i kēia ʻike e nā mea nona ka pūnaewele a me kā lākou mau hoa kalepa.

He kuleana koʻikoʻi nā kuki i ka hoʻonui ʻana i ka hoʻokele pūnaewele. Ma ka mālama ʻana i nā makemake o ka mea hoʻohana a me ka nānā ʻana i kā lākou kaomi kaomi, ʻae nā kuki i nā pūnaewele e hoʻomanaʻo i nā hoʻonohonoho mea hoʻohana a hāʻawi i kahi ʻike mākaʻikaʻi pilikino. No ka laʻana, hiki i nā kuki ke hoʻomanaʻo i ka makemake o ka mea hoʻohana i ka ʻōlelo, ka nui o ka font, a me ka ʻike inoa inoa, e maʻalahi ai ka hoʻokele pono ʻana i ka pūnaewele.

Eia kekahi, kōkua nā kuki i ka pilikino o nā hoʻolaha. Hoʻohana nā mea hoʻolaha i nā kuki e nānā i nā hana pūnaewele a nā mea hoʻohana a hōʻike i nā hoʻolaha i manaʻo ʻia e pili ana i kā lākou makemake a me ka mōʻaukala mākaʻikaʻi. Ke manaʻo nei kēia ala hoʻolaha pilikino e hāʻawi i nā ʻike pili i nā mea hoʻohana a hoʻonui i ka pono o nā hoʻolaha kūʻai.

Eia naʻe, he mea nui e hoʻomaopopo i ka mana o nā mea hoʻohana i kā lākou hoʻonohonoho kuki. Ma ke komo ʻana i nā makemake o kā lākou polokalamu kele pūnaewele, hiki i nā mea hoʻohana ke hoʻokele i nā makemake ʻae a hōʻole i nā kuki pono ʻole. ʻAe kēia i nā mea hoʻohana e kaupalena i ka nui o ka ʻikepili i hōʻiliʻili ʻia e pili ana iā lākou a mālama i kā lākou pilikino ma ka pūnaewele.

I ka hōʻuluʻulu ʻana, he mau mea hana waiwai nā kuki e hoʻomaikaʻi ai i ka hoʻokele pūnaewele, hoʻopilikino i nā hoʻolaha, a kōkua i nā hana kūʻai. ʻOiai hāʻawi lākou i nā pono he nui, hiki i nā mea hoʻohana ke hoʻokele i kā lākou mau kuki a mālama i ka mana o kā lākou pilikino pūnaewele.

Nā wehewehena:

- Nā kuki: nā faila kikokikona liʻiliʻi i mālama ʻia ma ka mea hoʻohana i loaʻa ka ʻike e pili ana i kā lākou hana pūnaewele a me nā makemake.

- Hoʻokele Paena: ʻO ke kaʻina hana o ka neʻe ʻana i kahi pūnaewele a komo i nā ʻaoʻao a i ʻole nā ​​hiʻohiʻona like ʻole.

- Hoʻolaha pilikino: Hoʻopili i nā hoʻolaha e pili ana i ka makemake o ka mea hoʻohana a me ka mōʻaukala mākaʻikaʻi.

- Nā Manaʻo: Nā hoʻonohonoho i koho ʻia e ka mea hoʻohana a i ʻole nā ​​​​koho e hoʻopilikino i kā lākou ʻike ma kahi pūnaewele.

