Nā Pōhaku Spheroids i hana ʻia e nā kūpuna kanaka kahiko, ʻike ʻia ka haʻawina

Ua kālailai nā kānaka ʻepekema i nā kiʻi kiʻi pōhaku mai 1.4 miliona mau makahiki e ʻike ai ua hana manaʻo ko mākou poʻe kūpuna kanaka ma kahi o 600 spheroid pōhaku. Ua ʻike ʻia kēia mau pōhaku like ʻole, a i ʻole 'spheroids' ma nā wahi prehistoric honua. No nā makahiki he mau makahiki, ua hoʻopaʻapaʻa ka poʻe kālaihonua inā paha ua hana ʻia kēia mau pōhaku a i ʻole he mau mea i hana ʻia. ʻO ka noiʻi hou, i paʻi ʻia ma ka Royal Society Open Science, ua hoʻohana i ka polokalamu kālailai 3D ʻokiʻoki e ana i nā kihi o ka ʻili, e hoʻoholo i nā pae curvature o ka ʻili, a kuhikuhi i ke kikowaena o ka nui o kēia mau mea.

ʻO ka hōʻike ʻana o 150 limestone spheroids mai kahi kahua kahiko o 'Ubeidiya' ma ka ʻĀkau ʻIseraʻela i hōʻike i ko mākou mau kūpuna mua i hiki ke noʻonoʻo i kahi pōʻai i loko o ko lākou mau noʻonoʻo a me ka noʻonoʻo ʻana i nā pōhaku e kūlike. Ua hōʻike ʻia nā pōhaku i nā ʻili ʻākala i kūlike me ka hana lima a hoʻokokoke kokoke i nā ʻano pōʻai poʻe. Hōʻike kēia pae o ka pololei i loaʻa i nā hominins mua ka hoʻolālā kupaianaha a me nā mākau dexterity. ʻAʻole maopopo ke kumu o kēia mau spheroids, akā ua lawelawe paha lākou ma ke ʻano he projectiles a paʻa paha i kahi hōʻailona kiʻi.

Hāʻawi nā ʻike o ke aʻo ʻana i nā ʻike koʻikoʻi i nā kaʻina hana noʻonoʻo a me nā mākaukau hana o ka poʻe akamai kahiko. Ma ka hoʻohana ʻana i kēia ʻano loiloi 3D i nā mea kahiko, e like me nā mea i hoʻomaka i ka 2 miliona mau makahiki, hiki i nā mea noiʻi ke ʻimi hou aku i nā mea i hiki i ko mākou mau kūpuna. ʻO ka hoʻohālikelike ʻana i kēia mau spheroids hiki ke hōʻike i ka hōʻike mua loa o nā hominins e hoʻokau ana i nā geometry symmetrical i kā lākou mau mea hana. ʻO ka hoʻomaopopo ʻana i ka hana manaʻo o kēia mau spheroids pōhaku e hāʻawi i kahi ʻike hohonu o nā mana cognitive paʻakikī o nā hominins mua a me kā lākou mau ʻano kiʻi.

Puna: Royal Society Open Science, National Museum of Natural History ma Paris