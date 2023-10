Ua ʻike nā ʻepekema ʻepekema ʻo ka hana Tectonic ke kumu o ke ōlaʻi nui loa ma Mars

Ua ʻike ʻo NASA's InSight lander i kahi ōlaʻi 4.7 magnitude ma Mars, ʻo ia ka ʻōlaʻi nui loa i hoʻopaʻa ʻia ma ka honua. Ua manaʻo nā manaʻo mua i ka hopena o ka meteorite i kēia mau "marsquakes," akā no ka loaʻa ʻole o kahi lua pele i alakaʻi i nā ʻepekema e hoʻoholo i ke kumu o ka hana tectonic i loko o Mars. Hāʻawi kēia ʻike i kahi ʻike hohonu o nā kaʻina hana honua honua.

Hoʻopiʻi ka ʻike i ka manaʻo ʻaʻole hana ʻo Mars. ʻOiai ua hoʻokumu ʻia nā ʻōlaʻi o ka Honua e ka neʻe ʻana o nā papa tectonic, he pāpaʻa paʻa ko Mars, akā aia nō naʻe nā hewa ikaika ma ka honua. Ke emi mālie nei ʻo Mars a me ka maʻalili, ka mea e hana ai i ka neʻe i loko o ka ʻāʻī, ka hopena i nā ōlaʻi.

Ua hoʻoholo ʻia ka epicenter o ke ōlaʻi ma ka ʻāina ʻo Al-Qahira Vallis ma ka ʻaoʻao hema o Mars. Ua hoʻokuʻu ʻia ka ikehu ma mua o nā marquakes ʻē aʻe a pau i ʻike ʻia e InSight i hui pū ʻia. I ka hoʻomaka ʻana, ua like ka pūlima seismic o ke ōlaʻi me nā hopena meteorite ʻelua i ʻike mua ʻia e ka mea pae. Eia nō naʻe, ʻaʻole i hoʻopaʻa ʻia ka ʻike hou aʻe a me ka ʻimi ʻana i nā hiʻohiʻona o ka ʻili.

He hopena koʻikoʻi kēia ʻike no nā misionari e hiki mai ana i Mars. He mea koʻikoʻi ka hoʻomaopopo ʻana i ka hana seismic Martian no ka ʻimi kanaka i ka honua. ʻOiai ʻaʻole e loaʻa i kēia ōlaʻi nā hopena pōʻino ma ka Honua, hōʻike ia i ka pono e aʻo a hoʻolālā i nā pōʻino seismic i ka wā e hoʻouna ai i nā kānaka i Mars.

Hāʻawi kēia ʻike i ka wehe ʻana i ka mōʻaukala honua a me ka ulu ʻana o Mars. Me ka hoʻomaopopo maikaʻi ʻana i ka hana seismic ma ka honua, hiki i nā ʻepekema ke loaʻa i nā ʻike i kona ʻano o loko a me ke ʻano o ka loli ʻana i ka wā.

