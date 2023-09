ʻO kahi holomua i ka noiʻi Genetic: ʻAe ʻo CRISPR-Cas Technique i ka hoʻololi like ʻana o nā Genes lehulehu.

Ua hana ka poʻe noiʻi ma ETH Zurich i kahi holomua nui i ka noiʻi genetic ma o ka hoʻomohala ʻana i kahi ʻenehana e hiki ai i ka hoʻololi like ʻana o nā genes he nui i loko o nā cell o nā holoholona makua. ʻO kēia ala hou, me ka hoʻohana ʻana i ka mea hoʻoponopono gene CRISPR-Cas, hana i kahi ʻano mosaic-like e hoʻomaʻamaʻa i ke aʻo ʻana i nā maʻi genetic. Ma ka hoʻololiʻana i nā genes he nui i loko o ka holoholona hoʻokahi, hiki i nā mea noiʻi ke loaʻa nāʻike hou i ka paʻakikī o nā maʻi maʻi i ka wā e ho'ēmi ana i ka nui o nā hoʻokolohua holoholona e pono ai.

ʻO ka mea maʻamau, ua aʻo ka poʻe ʻepekema i ke kumu genetic o nā maʻi ma o ka nānā ʻana i hoʻokahi gene. Eia nō naʻe, nui nā maʻi i hoʻopili ʻia e nā ʻano genes, he mea paʻakikī ke hoʻoholo i ka hāʻawi ʻana o kekahi gene i ke ʻano. Pono kēia i nā hoʻokolohua holoholona he nui, e kuhikuhi ana kēlā me kēia i kahi hoʻololi gene kikoʻī.

Ke alakaʻi ʻia e Professor Randall Platt, ua hoʻomohala nā mea noiʻi i kahi ala e hoʻohana ai i ka CRISPR-Cas e hana i nā loli gene he nui i nā cell o kahi holoholona hoʻokahi, e hana ana i kahi ʻano mosaic-like. ʻOiai hoʻokahi wale nō gene i hoʻololi ʻia i kēlā me kēia cell, ʻokoʻa nā cell i loko o kahi okana i nā hoʻololi kūʻokoʻa, e ʻae ana i ka nānā pono ʻana i nā cell pākahi. ʻO kēia holomua ka mea e hiki ai i nā mea noiʻi ke aʻo i nā hopena o nā hoʻololi gene like ʻole i hoʻokahi hoʻokolohua, me ka maʻalahi o ka hana noiʻi.

No ka manawa mua, ua hoʻohana pono ka hui ETH Zurich i kēia ʻenehana i nā ʻiole makua. Ua hoʻohana lākou i nā maʻi maʻi adeno-associated (AAV) ma ke ʻano he ʻōnaehana hoʻouna e aʻo i nā cell i nā genes e hoʻololi. Ma ka hoʻopili ʻana i nā ʻiole me ka hui ʻana o nā maʻi virus e lawe ana i nā ʻōlelo aʻo like ʻole, ua hiki i nā mea noiʻi ke hoʻololi i nā ʻano genes like ʻole i loko o nā cell o ka lolo. Ua ʻike maikaʻi kēia ʻano hana i ka hāʻawi ʻana i nā ʻike hou e pili ana i ka 22q11.2 deletion syndrome, kahi maʻi maʻi ʻokoʻa i loko o ke kanaka. Ua ʻike ka poʻe noiʻi he ʻekolu mau genes i loko o kahi ʻāpana chromosomal kikoʻī e hana nui i ka hana ʻole o nā pūnaewele lolo a me kā lākou hui pū ʻana me nā kūlana e like me ka schizophrenia a me nā maʻi spectrum autism.

Nui ka hoʻohana ʻana o kēia ʻenehana, no ka mea hiki ke hoʻohana ʻia i ke aʻo ʻana i nā maʻi genetic ʻē aʻe me ka nui o ke komo ʻana o nā gene. Ma ka loaʻa ʻana o ka ʻike hohonu o ka hana maʻamau o nā genes i nā maʻi like ʻole, hiki i nā mea noiʻi ke hoʻomohala i nā lāʻau lapaʻau i hoʻopaʻa ʻia e uku ai i kēia mau mea ʻino. Eia kekahi, ʻae kēia ʻano i nā ʻepekema e aʻo pololei i nā holoholona ulu piha, e hōʻemi ana i ka pono o nā hoʻokolohua ma nā embryos a i ʻole nā ​​​​cell moʻomeheu.

Ke hoʻomau nei ka poʻe noiʻi i ka hoʻomaʻemaʻe ʻana i kēia ʻano hana, hiki ke hoʻonui ʻia ka nui o nā genes i hoʻololi ʻia mai ka 29 o kēia manawa a hiki i nā haneli he nui. Hōʻike kēia holomua i kahi holomua nui i ka noiʻi genetic, e hāʻawi ana i nā manawa hou no ke aʻo ʻana i ka paʻakikī o nā maʻi genetic a me ka hoʻomohala ʻana i nā lāʻau lapaʻau.

