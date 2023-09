ʻIke ka poʻe Astronomers i ka Planet Orbiting Rare Star System

Ua loaʻa i kahi hui o ka poʻe kilo hōkū e hoʻohana ana i ke keʻena Telescope Nui Loa ma Chile i kahi mea hoihoi loa i ka lewa hohonu. Ua kiʻi lākou i ke kiʻi o kahi ʻōnaehana hoku i kapa ʻia ʻo HIP 81208, nona ka hōkū waena nui i hoʻopuni ʻia e kahi dwarf brown, kahi "hōkū hāʻule" liʻiliʻi. Ma waho aʻe o kēia, ua ʻike ka poʻe ʻepekema i kahi honua e hoʻopuni ana i kahi hōkū liʻiliʻi kahi mamao loa mai ka hōkū waena. ʻO ka honua, i kapa ʻia ʻo "HIP 81208 Cb," ma kahi o 15 manawa ka nui o Jupiter.

Wahi a ka European Southern Observatory, he hui ʻepekema hui pū ʻia o nā lāhui ʻEulopa, ʻo ka loaʻa ʻana o HIP 81208 Cb e hoʻolilo i ka ʻōnaehana hōkū i ʻōnaehana quadruple hierarchical, me ʻelua mau hōkū a me ʻelua mau kino lani liʻiliʻi e hoʻopuni ana i kēlā me kēia. Aia ka honua i ʻike hou ʻia ma ka palena ma waena o nā hōkūhele a me nā dwarf ʻeleʻele, ʻaʻole nui a wela hoʻi no ka hoʻohui ʻana i ka nuklea.

ʻO ka maʻamau, hilinaʻi nā astronomers i nā ʻenehana e like me ke ʻano transit e ʻike a aʻo i nā exoplanets. Eia naʻe, hiki i ka Telescope Nui Loa, me kona mau aniani nunui, ke kiʻi pololei i nā kiʻi o kēia mau honua mamao. ʻO ka James Webb Space Telescope, ka mākaʻikaʻi ākea ikaika loa o ke kanaka, he hana koʻikoʻi hoʻi i ke aʻo ʻana i nā lewa exoplanet a hāʻawi i nā ʻike i kēia mau honua mamao.

ʻOiai ka liʻiliʻi o ka ʻike e pili ana i ka HIP 81208 Cb i kēia manawa, hoʻohui ka ʻike i ko mākou ʻike i nā exoplanets a me kā lākou mau ʻano like ʻole. Hiki paha i kekahi o kēia mau hōkūhele mamao ke hoʻopaʻa i nā kūlana kūpono no ke ola malihini, ʻoiai ʻaʻole i loaʻa nā hōʻike paʻa i kēia manawa.

Ma ke ʻano holoʻokoʻa, hōʻike kēia ʻike i ka paʻakikī a me ka ʻokoʻa o nā ʻōnaehana hōkū ma ke ao holoʻokoʻa, e hoʻonui ana i ko mākou ʻike no nā kino lani e noho nei ma waho o kā mākou ʻōnaehana solar.

Sources:

– European Southern Observatory: ESO

– NASA