Hōʻike ka poʻe ʻepekema pehea e hoʻololi ai nā molekule hōʻailona i ka ʻokoʻa cell i ka hoʻomohala ʻana o Embryonic.

Ua ʻike kahi hui o nā mea noiʻi i alakaʻi ʻia e Christian Schröter ma Max Planck Institute of Molecular Physiology ma Dortmund i ke ʻano o ka hoʻopili ʻana ma waena o ʻelua mau molekala hōʻailona, ​​​​FGF a me BMP, e hoʻoikaika i ka koho ʻoihana o nā cell stem i ka wā o ka ulu ʻana o ka embryonic. ʻO nā mea i ʻike ʻia, i paʻi ʻia ma ka puke pai Biology Open, hoʻomālamalama i ka ʻokoʻa cell a loaʻa nā hopena no ka hoʻoulu ʻia ʻana o ka ʻiʻo i loko o nā lāʻau lapaʻau.

I ka wā o ka ulu ʻana o ka embryonic, hoʻoholo ʻo stem cell i nā hoʻoholo ʻoihana koʻikoʻi ma hope koke o ka fertilization. Hoʻomaka ka gastrulation ma kēia pae, e alakaʻi ana i ka hoʻokumu ʻana i nā ʻāpana germ-ka ectoderm, mesoderm, a me ka endoderm-ʻo ia ka mea e hoʻoulu ai i nā ʻano o loko. Hoʻoholo ʻia ka hopena o nā cell stem i ka embryo mua e ka cocktail o nā molekala hōʻailona, ​​​​me BMP, FGF, Wnt, a me Nodal, i hana ʻia e ka ʻiʻo a puni. ʻO ke ʻano kikoʻī o ka cocktail e hoʻoholo i ke ʻano cell e hana ʻia.

ʻAʻole maopopo ke kuleana o FGF, kahi mole koʻikoʻi i ka neʻe ʻana o ka cell stem a me ka ulu ʻana, a hiki i kēia manawa. Ma o kā lākou noiʻi ʻana, ua ʻike ʻo Schröter a me kāna hui e hana ʻo FGF ma ke ʻano he antagonist i ka BMP. Ke haʻahaʻa nā pae FGF, ʻoi aku ka ikaika o ka BMP, ka hopena i ka ulu ʻana o nā puʻuwai puʻuwai a me ka mesoderm extraembryonic. ʻO ka mea ʻē aʻe, ʻo nā kiʻekiʻe kiʻekiʻe o FGF e hoʻopau i ka hopena o ka BMP, e alakaʻi ana i ka ulu ʻana o nā cell i ke axis o ke kino hope.

ʻO ka mea mahalo, ua ʻike nā mea noiʻi e hiki ke hoʻopili i nā pūnaewele i ko lākou hopena ponoʻī. ʻOiai i ke aʻo ʻia ʻana o nā pūnaewele puʻuwai e hana i nā pūnaʻi puʻuwai ma o ka hoʻolaha mau ʻana i ka FGF, ua hoʻomohala ʻia nā ʻano cell like ʻole. Hōʻike kēia i ka hopena o ke kaiāulu, ke kamaʻilio ʻana me nā cell pili e alakaʻi i ko lākou ʻokoʻa.

ʻO nā ʻike o kēia noiʻi e hoʻonui i ko mākou ʻike i ka ʻokoʻa cell a me nā mea pāʻani koʻikoʻi. I ka wā e hiki mai ana, hiki ke hoʻohana ʻia kēia ʻike e hoʻohua i nā ʻano kelepona kikoʻī mai nā cell stem no ka ʻenekinia a me ka hoʻololi ʻana i ka ʻiʻo, e like me ke ʻano o ka hana hou ʻana o ka naʻau. Eia nō naʻe, ʻaʻole hiki i kēia manawa ke koho ʻana i nā ʻano kelepona kikoʻī.

Source:

- "Hōʻike nā kānaka ʻepekema pehea e alakaʻi ai nā molekala hōʻailona BMP a me FGF i ka ʻokoʻa cell i ka wā o ka ulu ʻana o ka embryonic," Max Planck Society.