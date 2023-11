Ua ʻike nā kānaka ʻepekema i nā pilikia e hiki mai ana i ka hoʻihoʻi ʻana i ka Layer Ozone

Ma kahi noiʻi hou i paʻi ʻia ma Nature Communications, ua kānalua ka poʻe ʻepekema i ka manaʻo i ʻae ʻia e ola hou ana ka papa ozone. ʻAʻole like me nā loiloi mua, ʻike ʻia kēia mau ʻike ʻaʻole wale ka pani ʻole o ka puka ozone, akā e hoʻonui ʻia paha.

ʻO ka Montreal Protocol, he kuʻikahi honua i ʻāpono ʻia i ka makahiki 1987, ua hoʻopau maikaʻi i ka hoʻohana ʻana i nā mea hoʻohana ʻoi aku ma mua o 100 ozone-depleting kemika, me nā chlorofluorocarbons (CFCs) i loaʻa mau i loko o nā aerosol sprays, solvents, and refrigerants. Ua mahalo ʻia kēia pāpā ma ke ʻano he hana koʻikoʻi i ka hoʻōla ʻana i ka papa ozone.

Eia naʻe, ua ʻike nā mea noiʻi mai New Zealand ua emi ka pae ozone ma ke kumu o ka puka ozone Antarctic e 26% mai ka makahiki 2004 i ka wā puna. Hōʻike kēia ʻaʻole i nui ka nui o ka lua akā ua hohonu pū kekahi, e hopena i ka emi ʻana o nā pae ozone.

Hoʻohālikelike ka haʻawina i kēia mau ʻike weliweli i ka hoʻololi ʻana i ka vortex polar Antarctic, kahi ea wiliwili nui o ka ea anuanu a me ke kaomi haʻahaʻa ma luna o ka Pole Hema. ʻAʻole i komo hohonu nā mea kākau o ka noiʻi i nā kumu kikoʻī o kēia mau hoʻololi; akā naʻe, ua ʻae lākou i nā mea like ʻole, e like me ka pollution hoʻomehana honua, nā ʻāpana ea mai nā ahi ahi a me nā lua pele, a me nā hoʻololi ʻana i ka pōʻaiapuni o ka lā, hiki ke kōkua i ka pau ʻana o ka ozone.

ʻO Hannah Kessenich, he haumāna PhD ma ke Kulanui o Otago a me ka mea kākau alakaʻi o ke aʻo ʻana, ua hoʻoikaika ʻo ia i ka pilina ma waena o ka hoʻoikaika ʻana o ka lewa a me ka hoʻomau ʻana o ka puka ozone Antarctic, me ka ʻōlelo ʻana, "No laila, ʻoiai ua kūleʻa ʻo Montreal Protocol i ka hōʻemi ʻana i nā CFC ma luna. ʻO ka manawa a me ka pale ʻana i ka pōʻino o ke kaiapuni, ʻike ʻia nā puka ozone Antarctic mau loa i pili i nā loli i ka dinamika o ka lewa.

NPP

Ke ola hou nei ka papa ozone?

He aha ka mea i emi ai ka papa ozone?

ʻO ka pau ʻana o ka papa ozone ka mea nui i ka hoʻohana ʻana i nā kemika hoʻopau ozone, e like me nā chlorofluorocarbons (CFCs), i hoʻohana mau ʻia i loko o nā aerosol sprays, solvents, and refrigerants. ʻO ka pāpā ʻana i kēia mau mea kemika ma lalo o ka Montreal Protocol ua maikaʻi i ka hoʻohaʻahaʻa ʻana i ko lākou pae a me ke kōkua ʻana i ka hoʻihoʻi ʻana o ka papa ozone.

He aha nā kumu e hoʻopau ai i ka ozone?

Hiki ke hoʻopili ʻia ka pau ʻana o ka Ozone e nā kumu like ʻole, e like me ka pollution hoʻomehana honua, nā ʻāpana ea mai nā ahi ahi a me nā lua pele, a me nā loli i ka pōʻaiapuni o ka lā. Hiki i kēia mau mea ke hoʻopili i ka dynamics o ka papa ozone a kōkua i kona hoʻopau ʻana.

He aha ke kuleana o ka vortex polar Antarctic?

ʻO ka Antarctic polar vortex ka nui wiliwili o ka haʻahaʻa haʻahaʻa a me ke ea anu loa ma luna o ka Pole Hema. Hiki i nā hoʻololi i kēia hanana lewa, e like me kona ikaika a me ka mahana, hiki ke hoʻopili i nā ʻano ozone a kōkua i ka hoʻomau ʻana o ka lua ozone.

He aha ke koʻikoʻi o nā ʻike o ka haʻawina?

Hōʻike ka ʻike o ka noiʻi i nā pilikia e hiki ke hoʻihoʻi i ka papa ozone. Hōʻike lākou ʻoiai ʻo ka hoʻoikaika ʻana e hōʻemi i nā kemika hoʻopau ozone, ʻaʻole i hōʻike ʻia ka puka ozone Antarctic i nā hōʻailona koʻikoʻi o ka hoʻomaikaʻi ʻana a hiki paha ke ʻano ʻino. Pono ka noiʻi hou aʻe e hoʻomaopopo i ka dynamics paʻakikī e hāpai ana i ka hoʻomau ʻana o ka lua ozone.