ʻO ke Tiga Tasmanian: Loaʻa ka poʻe noiʻi i ka RNA mai nā ʻano ʻano make

I loko o kahi hanana nui, ua hoʻopuka maikaʻi nā ʻepekema i ka RNA mai nā specimens mālama ʻia o ka Tasmanian tiger, kahi marsupial i pau, mai ka makahiki 1891. ʻO kēia ka manawa mua i kiʻi ʻia ʻo RNA, kahi mea hoʻopaʻa paʻa liʻiliʻi ma mua o DNA. Ua mālama ʻia nā kiʻi ma kahi hale hōʻikeʻike ma Stockholm, Suedena.

ʻO ka hoʻihoʻi ʻana o RNA mai nā ʻano tiger Tasmanian e hāʻawi i nā ʻike waiwai i ka biology a me ka metabolism o kēia mau holoholona make. Hāʻawi ka RNA sequencing i ka ʻike e pili ana i ka hoʻopiha ʻana i ke ʻano a me ka hana gene, he mea nui ia no ka hoʻomaopopo ʻana i nā ʻano a me nā ʻano o nā ʻano mea i pau.

Ma mua, ua lawe maikaʻi ʻia ka DNA mai nā mea ola kahiko, akā hōʻike kēia haʻawina i ka hiki ke hoʻihoʻi hou i ka RNA mai nā ʻano mea make. ʻO ka mālama ʻana i nā kiʻi tiger Tasmanian, ʻoiai e mālama ʻia ana ma ka lumi wela i loko o ke kīʻaha, ke hoʻohālikelike nei i ka manaʻo e hoʻohaʻahaʻa koke ka RNA ma lalo o ia mau kūlana. Hāmama kēia ʻike i nā mea hou no ke aʻo ʻana a me ka hana hou ʻana i nā ʻano mea make.

Ma waho aʻe o kona koʻikoʻi no ka hoʻomaopopo ʻana i nā ʻano mea make, hiki i ka hiki ke hoʻihoʻi i ka RNA mai nā maʻi maʻi kahiko ke kōkua i ke aʻo ʻana i nā maʻi maʻi i hala. He kuleana koʻikoʻi ka RNA i ka lawe ʻana i ka ʻike genetic i loaʻa mai DNA, e hiki ai i ka synthesis o nā protein a me ka hoʻoponopono ʻana i ka metabolism cellular.

ʻO ka tiger Tasmanian, ʻo ia hoʻi ʻo ka thylacine, he mea hoʻomake nui ma waena o Australia a me nā mokupuni kokoke a hiki i ka hana a ke kanaka i hoʻopau ai. ʻO ka hōʻea ʻana o nā kānaka i Australia ma kahi o 50,000 mau makahiki i hala aku nei, a ukali ʻia e ka noho ʻana o ʻEulopa i ke kenekulia 18, alakaʻi i ka emi ʻana o ka heluna kanaka a i ka hopena o ka make ʻana o ka tiger Tasmanian. Ua ʻōlelo ʻia lākou he mea hoʻoweliweli i nā holoholona, ​​a ua loaʻa ka makana ma ko lākou mau poʻo. Ua make ka tiger Tasmanian hope loa ma ke pio ʻana i ka makahiki 1936.

ʻO nā hoʻoikaika ʻana e "de-extinct" i kekahi mau ʻano, me ka tiger Tasmanian, ua hoʻomaka ʻia e nā hana pilikino. ʻOiai ʻo ka hana hou ʻana i nā ʻano mea make mai nā ʻohana e ola ana he mau luʻi, ua hōʻike kēia haʻawina i ke koʻikoʻi o ka noiʻi hou ʻana i ke olaola o nā holoholona make.

Sources:

- Nā Pūnaewele