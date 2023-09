Ua Wehe ʻia nā ʻepekema ʻepekema i ka RNA mai Extinct Tasmanian Tiger - He aha ka mea aʻe?

I Kepakemapa 2023, ua hoʻokō ka poʻe ʻepekema i kahi holomua nui ma o ka lawe ʻana i ka RNA mai kahi tiger Tasmanian, kahi mea i pau. ʻO ka RNA i unuhi ʻia mai kahi hōʻike i ʻoi aku ma mua o 130 mau makahiki a aia i kēia manawa ma ka Hale Hōʻikeʻike ʻo Swedish History of Natural History. Ua hāʻawi kēia ʻike ʻike honua i nā geneticists me nā ʻike waiwai i ka hana ʻana o nā genes o kēia holoholona make. Ua paʻi ʻia nā ʻike o kēia noiʻi ma ka puke pai ʻepekema ʻo Genome Research.

ʻO ka tiger Tasmania, i ʻike ʻia hoʻi ʻo thylacine, he marsupial ʻai ʻai i kaʻahele mua ma Australia, New Guinea, a me Tasmania. ʻAʻole ʻike ʻia ke kumu maoli o kona pau ʻana, akā ua manaʻo ʻia he hana koʻikoʻi ka hoʻomaʻau kanaka. ʻO ka thylacine hope loa i ʻike ʻia, ʻo Benjamin ka inoa, ua make i ke pio ʻana i ka makahiki 1936.

ʻOiai ʻaʻole ʻo ka manaʻo nui o ka noiʻi ʻana i ka cloning i nā ʻano mea make, ʻo ka hiki ke unuhi, kālailai, a me ka hoʻonohonoho ʻana i ka RNA kahiko e wehe i nā hiki ke hana hou i nā ʻano mea make i ka wā e hiki mai ana. Kākoʻo ʻo Emilio Mármol Sánchez, ka mea kākau kumu o ka haʻawina, no ka noiʻi hou aku e pili ana i ka biology o kēia mau holoholona make. Eia nō naʻe, paʻakikī a paʻakikī ke kaʻina hana o ka hana hou ʻana i kahi ʻano mea make ma o ka hoʻoponopono ʻana i nā ʻohana holoholona e ola nei.

Ke alakaʻi nei i nā hana e hoʻāla hou i ka thylacine ʻo Professor Andrew Pask mai ke Kulanui o Melbourne. Ua ʻōlelo ʻo ia ʻo ka loaʻa ʻana o RNA i loko o ka hale hōʻikeʻike kahiko a me nā laʻana kahiko e hoʻohui i ka hohonu nui i ko mākou ʻike ʻana i ka biology holoholona. ʻO ke kaʻina o ke alahouana e pili ana i ka hoʻoponopono ʻana i ka DNA o ka pili ola kokoke loa o nā ʻano mea i pau, ka hana ʻana i nā embryos me nā genomes i hoʻoponopono hou ʻia, a me ka loaʻa ʻana o kahi makuahine pani kūpono no nā keiki. ʻOiai ua hoʻonohonoho ʻia nā genomes ma kahi o 20 mau ʻano mea make, mai ka makahiki 2022, ʻaʻohe o kēia mau ʻano i hana hou ʻia.

He kaʻina like ka cloning i hiki ke noʻonoʻo ʻia i ka wā i hoʻāla maikaʻi ʻia ai ke ʻano. Eia naʻe, ʻo ka manaʻo o kēia manawa ke hoʻohana nei i ka hoʻihoʻi genetic ma mua o ka cloning. Hoʻopili ka Cloning i ka hoʻoili ʻana i ka DNA mai kahi cell somatic i loko o kahi pūnaʻi hua manu i hoʻoneʻe ʻia kona nucleus a wehe ʻia ka DNA, a laila e ulu aʻe i embryo. Hoʻokomo ʻia ka embryo i loko o kahi makuahine pani e ulu a lilo i kope ola o nā ʻano mea i pau.

I ka hopena, ʻo ka wehe ʻana i ka RNA mai ka tiger Tasmanian e wehe i nā ala hou no ka noiʻi genetic a me ke ala hou ʻana o nā ʻano mea make. ʻOiai paʻakikī a paʻakikī ke kaʻina hana o ka hana hou ʻana i kahi ʻano mea i pau, ke hoʻoikaika nei nā ʻepekema i nā palena o ka ʻike ma kēia kahua. Hiki i ka wā e hiki mai ana ke ʻike hou i nā ʻano mea i nalowale i ka Honua.

Sources:

–CNN

– Ka Hale Hōʻikeʻike o Australia

- Nā Pūnaewele

- National Geographic