Lawe nā mea noiʻi i ka RNA mai Extinct Tasmanian Tiger

Ua hoʻokuʻu maikaʻi nā kānaka ʻepekema i ka RNA mai kahi ʻano make no ka manawa mua. ʻO ka thylacine, ka mea i kapa ʻia ʻo ka Tasmanian tiger, he marsupial carnivorous i pau i ka makahiki 1936. Ua loaʻa i kahi hui o nā mea noiʻi mai ke Kulanui ʻo Stockholm a me ka Center for Paleogenetics ma Stockholm ke hoʻihoʻi hou i ka RNA mai kahi thylacine specimen 130 makahiki ma Stockholm. Hale Hōʻikeʻike moʻolelo kūlohelohe.

ʻO ka RNA (ribonucleic acid) kahi mole e hana koʻikoʻi i ka synthesis protein a lawe i nā mea genetic i kekahi mau maʻi. Ua hiki i nā mea noiʻi ke hoʻokaʻina i ka RNA mai ka ʻili o ka thylacine specimen a me nā ʻiʻo ʻiʻo iwi. ʻO kēia holomua ka mea e hiki ai i nā ʻepekema ke aʻo i ka biology a me ka metabolism o ka Tasmanian tiger cell ma mua o kona pau ʻana.

Ua ʻāhewa ʻia ka thylacine no ka pepehi ʻana i nā holoholona ma Tasmania, kahi i pau ai. ʻO ka pau ʻana o ka noho ʻana a me nā maʻi i hoʻokomo ʻia i kōkua pū i kona make ʻana. ʻO nā hana hoʻopau hope loa a Colossal Biosciences e manaʻo e hana i kahi ʻano koho o ka thylacine a hoʻokomo hou iā ia i kona wahi noho mua. Eia naʻe, ʻaʻole i kālele ʻia ka noiʻi RNA e ka hui mai ke Kulanui ʻo Stockholm i ka de-extinction.

ʻO ka hiki ke hoʻihoʻi hou i ka RNA mai nā ʻano mea make e wehe i nā hiki ke noiʻi hou aku. Hiki i nā ʻepekema ke hoʻihoʻi hou i ka RNA mai nā holoholona make ʻē aʻe a me nā maʻi maʻi kahiko i mālama ʻia i nā hōʻiliʻili hale hōʻikeʻike. Hiki iā ia ke hāʻawi i nā ʻike i ka ulu ʻana o nā maʻi virus a kōkua i nā holomua i ka ʻenehana hoʻoponopono gene, in vitro fertilization, a me ka helu helu ʻana o ka ʻikepili genetic.

Ua holomua nui ka noiʻi ʻana i ka DNA kahiko i nā makahiki i hala iho nei, a ʻo ka hoʻihoʻi ʻana i ka RNA mai nā ʻano mea i pau i hiki ke wehe i ke ala no nā ʻike hou aʻe. Me ka nui o nā mea ola i hoʻopau ʻia i loko o nā hale hōʻikeʻike, hiki i ka unuhi ʻana o RNA mai nā ʻano mea ʻē aʻe ke lilo koke i mea maoli.

