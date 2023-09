Hoʻololi i nā mea huna Genetic o kahi ʻano mea i pau: RNA Analysis of the Tasmanian Tiger

Ua loaʻa i ka poʻe geneticist kahi ʻike hou loa ma ka hoʻokaʻawale ʻana a me ka hoʻokaʻawale ʻana i nā molekala RNA mai kahi ʻano tiger Tasmanian 130 makahiki. ʻO kēia ka manawa mua i kiʻi ʻia mai ka RNA mai kahi holoholona make. Ua loaʻa ka mea genetic mai kahi hōʻailona ma ka hōʻiliʻili ʻana o ka Hale Hōʻikeʻike Kūʻai ʻo Swedish. ʻO nā mea i ʻike ʻia, i paʻi ʻia ma ka nūpepa ʻepekema ʻo Genome Research, e hoʻomālamalama i ka hana ʻana o nā genes o ka tiger Tasmanian lōʻihi.

ʻO ka Tasmania tiger, a i ʻole thylacine, he mea ʻaihue marsupial i nalo ma kahi o 2,000 mau makahiki aku nei, koe wale nō ka heluna kanaka ma Tasmania i ʻimi ʻia a pau. Ua ʻōlelo ʻo Emilio Mármol Sánchez, ka mea kākau noiʻi alakaʻi, ʻoiai ʻaʻole ʻo ka hoʻopuka hou ʻana i nā ʻano iʻa ka pahuhopu o ka noiʻi, ʻo ka hoʻomaopopo hohonu ʻana i ke ʻano genetic o ka Tasmanian tiger hiki ke kōkua i nā hana e hoʻāla i ka holoholona.

Ua wehewehe ʻo Andrew Pask, ke poʻo o ka Thylacine Integrated Genetic Restoration Research Lab, i ke aʻo ʻana he ʻano haʻahaʻa, ʻoiai e hōʻike ana e hiki ke unuhi ʻia ka RNA mai ka hale moʻomeheu kahiko a me nā laʻana kahiko. Na kēia ʻike e hoʻonui i ka ʻike o nā ʻepekema i ka biology o nā holoholona make a hoʻomaikaʻi i ke kūkulu hou ʻana i nā genomes make.

ʻAʻole like me DNA, ʻo RNA kahi kope pōkole o kahi ʻāpana DNA a ʻoi aku ka palupalu, e wāwahi koke. I ka wā ma mua, ua manaʻo ʻia ʻaʻole hoʻomau ka RNA i ka manawa. Eia nō naʻe, i ka makahiki 2019, ua hoʻokaʻawale nā ​​​​mea noiʻi i ka RNA mai ka ʻili o kahi ʻīlio hae 14,300 mau makahiki i mālama ʻia i ka permafrost. Hoʻokumu ka haʻawina o kēia manawa i ka hiki ke kiʻi hou i ka RNA mai nā holoholona make, me nā hana e hiki mai ana e hoʻihoʻi i ka RNA mai nā ʻano mea i nalowale ma mua, e like me ka woolly mammoth.

Ua holomua ka hui noiʻi i ka RNA mai ka ʻili a me nā ʻiʻo ʻiʻo ʻiʻo o ka Tasmanian tigger specimen, e ʻike ana i nā genes kikoʻī thylacine. Hoʻokumu kēia ʻike i ka transcriptome o ka holoholona, ​​​​e like me ka genome i mālama ʻia ma DNA. ʻO ka hoʻomaopopo ʻana i ka RNA e hiki ai i nā ʻepekema ke loaʻa ka ʻike piha loa o ka biology o kahi holoholona. Hoʻohana ʻo Mármol Sánchez i ka hoʻohālikelike o ke kūlanakauhale kahi e loaʻa ai i kēlā me kēia hale ʻaina i hoʻokahi puke meaʻai nunui (DNA), akā ʻo RNA ka mea e hiki ai i kēlā me kēia hale ʻaina ke hana i nā kīʻaha ʻokoʻa. Ma ka nānā ʻana i ka RNA, hiki i nā ʻepekema ke wehe i ka biology paʻakikī a me ka metabolism i loko o nā cell.

ʻO kēia holomua i ka hoʻololi ʻana i nā mea huna genetic o kahi ʻano make e wehe i nā mea hou no ke aʻo ʻana i ka DNA kahiko a hoʻomaopopo i ka hana paʻakikī o nā mea ola lōʻihi.

