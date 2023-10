ʻO ka ʻoi loa o ka ikaika a me ka mamao loa i ka lekiō wikiwiki i ʻike ʻia

By

Ua ʻike koke nā kānaka ʻepekema i kahi puhi ikaika o ka ikehu, i kapa ʻia ʻo ka wikiwiki radio burst (FRB), mai ka hohonu o ke ao holoʻokoʻa. ʻAʻole ʻo kēia pahū ʻokoʻa ka mamao loa o kona ʻano i ʻike ʻia, akā he mana nui nō hoʻi. Ma kahi o ʻewalu biliona makahiki i holo ai ka pohā i ka Honua. I ka liʻiliʻi ma mua o kekona, ua hoʻokuʻu ʻo ia i ka nui o ka ikehu a ka Lā e hoʻopuka ai i loko o 30 mau makahiki.

ʻO nā pahu lekiō wikiwiki he mau puʻupuʻu ikaika o ka ikehu e kū ana ma ka lewa, a ʻaʻole ʻike ʻia ko lākou kumu maoli. Aia kekahi mau wehewehe ʻana i ka ʻenehana extraterrestrial a i ʻole nā ​​hōkū neutron. Eia nō naʻe, ʻike ʻia kēia pahū hou i ʻike ʻia mai kahi hui liʻiliʻi o nā galaxies hoʻohui ʻia, e kūlike me nā manaʻo o kēia manawa e pili ana i kā lākou kumu. He mea paʻakikī ke ʻano o ka pahū ʻana i ko mākou ʻike i kēia manawa i ke ʻano o ka hoʻokuʻu ʻia ʻana.

ʻO ka hiki ke ʻike a hoʻopaʻa ʻana i nā lekiō wikiwiki e paʻa i ka mana nui no ka pane ʻana i nā nīnau kumu e pili ana i ka cosmos. Hiki i kēia mau pohā ke kōkua i ka hoʻoholo ʻana i ke kaumaha maoli o ke ao holoʻokoʻa, kahi nīnau hoʻopiʻi i hoʻopuka i nā hopena inconclusive a hiki i kēia manawa. Manaʻo ka poʻe noiʻi ʻo ka mea i nalowale i ke ao holoʻokoʻa, ʻo ia ka mea i ʻoi aku ma mua o ka hapalua o nā mea e pono ai ma laila, e peʻe ana paha ma ke ākea ma waena o nā galaxies. Ma ka ʻike ʻana i nā mea ionized, hāʻawi ka lekiō wikiwiki i nā ʻike i ka nui o nā mea i loaʻa ma nā wahi intergalactic.

Ua ʻike mua ʻia ka pahū hou ma ka hoʻohana ʻana i kahi telescope ma Iapana a ma hope i nānā pono ʻia me ka hoʻohana ʻana i nā telescopes ʻē aʻe. Ua ʻae ka Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP) i nā ʻepekema e kuhikuhi i ke kumu o ka pohā. Ua hōʻike ʻia ka noiʻi hou ʻana me ka European Southern Observatory (ESO) Very Large Telescope (VLT) ma Chile, ua ʻoi aku ka kahiko o ke kumu galaxy a ʻoi aku ka mamao ma mua o nā kumu FRB ʻē aʻe i ʻike ʻia a hiki i kēia lā, aia paha i loko o kahi pūʻulu liʻiliʻi o nā huila hui.

Hoʻopaʻa ʻia kēia ʻike ʻana i ka honua ma ka pepa i kapa ʻia ʻo "A luminous fast radio burst that probes the Universe at redshift 1," i paʻi ʻia ma ka puke moʻolelo Science.

Nā Puna: Science, Swinburne University of Technology