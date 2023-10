Manaʻo nā ʻepekema ʻepekema i nā kumu kukui super-alohilohi ʻoi aku ka mana o Quasiparticle

Ua hoʻopuka nā kānaka ʻepekema mai ka Instituto Superior Técnico (IST) ma Pokukala, ke Kulanui o Rochester, ke Kulanui o Kaleponi, Los Angeles, a me Laboratoire d'Optique Appliquée ma Farani i kahi noiʻi ma Nature Photonics e noi ana i ka hoʻohana ʻana i nā quasiparticles e hana i ka mālamalama super. nā kumu māmā. ʻO kēia mau quasiparticles, i hoʻokumu ʻia e ka neʻe ʻana o nā electrons he nui, loaʻa nā waiwai kūʻokoʻa e hiki ai iā lākou ke holo i kēlā me kēia wikiwiki, ʻoi aku ka wikiwiki ma mua o ka māmā, a kū i nā ikaika ikaika.

Hiki i nā Quasiparticles ke neʻe i nā ala e ʻae ʻole ʻia e nā kānāwai o ka physics e hoʻoponopono ana i nā ʻāpana pākahi. Ua alakaʻi nā mea noiʻi i nā hoʻohālikelike kamepiula kiʻekiʻe ma luna o nā supercomputers e aʻo i nā waiwai o quasiparticles i nā plasmas. Ua ʻike lākou i nā noi hoʻohiki no nā kumu kukui e pili ana i ka quasiparticle, me ke kiʻi hoʻopōʻino ʻole no ka nānā ʻana i nā maʻi virus, ka hoʻomaopopo ʻana i nā kaʻina olaola, ka hana ʻana i nā ʻāpana kamepiula, a me ka ʻimi ʻana i ke ʻano o nā mea ma nā kino lani.

ʻO nā kumu kukui e pili ana i quasiparticle i manaʻo ʻia he mau mea maikaʻi ma mua o nā ʻano i loaʻa, e like me nā laser electron manuahi. ʻOi aku ka liʻiliʻi a ʻoi aku ka maikaʻi o nā kumu kumu quasiparticle no nā laboratories, nā halemai, a me nā ʻoihana. Me kahi mamao liʻiliʻi o ka huakaʻi, hiki i nā quasiparticles ke hana i nā kukui ʻālohilohi, hiki ke alakaʻi i nā holomua ʻepekema a me ka ʻenehana.

Wehe kēia noiʻi i nā mea hou no ke kahua o ka radiation physics a hiki ke hoʻololi i nā kumu kukui, e hiki ai i ka nui o nā noi ma nā ʻano ʻepekema a me ka ʻenehana.

Puna: Ke Kulanui o Rochester